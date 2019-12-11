Фестиваль «Читай-Болтай»-2019 в Воронеже: 50 мероприятий, 40 экспертов и Максим Кронгауз

С 13 по 15 декабря в Воронеже пройдет II фестиваль детской и юношеской литературы «Читай-Болтай» имени Маршака. Во дворце творчества детей и молодежи (пл.Детей, 1) пройдет около 50 мероприятий, на книжную ярмарку приедет два десятка издательств, более 40 экспертов проведут мастер-классы и семинары. В программе также 4 спектакля, 3 выставки иллюстраций, встреча с лингвистом Максимом Кронгаузом.

Просветительская программа фестиваля будет представлена тремя циклами лекций и тренингов: «Мастерская иллюстратора», «Мастерская переводчика» и «Мастерская писателя».

- Программы мастерских ориентированы как на старшеклассников, которые уже профессионально занимаются переводом, иллюстрацией или писательством, так и на широкий круг гостей, увлеченных этими темами, и желающими узнать о них больше,— отметила координатор фестиваля Юлия Голубева.

В комикс-программе фестиваля КомиксON выступят автор нашумевшего графического романа «Сурвило» Ольга Лаврентьева, евангелист европейского комикса Михаил Хачатуров, блогер Дмитрий Гасин.

«Читай-Болтай» представит также выставку «Мир особого детства и юности» и встречу «Мир особенных людей через призму детских книг». Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Напомним, первый фестиваль «Читай-Болтай» посетили более 5 000 человек.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Мастерская писателя

13 декабря

18.00 - Презентация международного сборника рождественских историй "Сказки белого феникса" (место проведения – лекторий).

19.00 - Как и зачем быть книжным блогером. Беседу ведет переводчик Михаил Халецкий (лекторий).

14 декабря

14.00 - Презентация сборника "12! Сказки для больших и маленьких» (лекторий).

15.00 – «Я - как источник текста». Ведущая школы литературного мастерства Алла Безрукова расскажет, как найти свою тему (музей).

16.00 – «Как писать смешно?» Мастер-класс писателя Анны Никольской (музей).

18.00 - Открытая редакция. Николай Джумакулиев расскажет, как устроен редакционный процесс (музей).

15 декабря

12.00 - "Так и живем". Рассказ о жизни двух книжников. Ксения Белькевич расскажут, каково связать свою жизнь с литературой не только на работе, но и в личных отношениях (музей).

12.00 – «Как стать писателем в Воронеже». Разговор с современными детскими воронежскими писателями и поэтами.

14.00 - Как написать детектив. Интерактивная игра-практикум от писателя Людмилы Шилиной (музей).

Мастерская Переводчика

14 декабря

16:00 - Как переводить живой английский в кино и сериалах. Рассказывает переводчик Михаил Халецкий.

18.00 - Особенности перевода комиксов. Мастер-класс переводчика Михаила Хачатурова.

15 декабря

13.00 – «Как стать переводчиком с необычного языка». Мастер-класс писателя, переводчика с нидерландского языка Ирины Лейк.

14.00 - Мастер-класс по художественному переводу с английского от писателя Виктора Лунина.

15.00 – «Что делает переводчик и когда о нем вспоминает читатель». Мастер-класс переводчика Александры Горбовой.

17.00 – Мастер-класс по художественному переводу с немецкого языка от Александры Горбовой.

18.00 – «Можно ли перевести русский абсурд на итальянский язык?» Художник и переводчик с итальянского Кьяра Фоддис расскажет о своей работе над книгой стихов Александра Введенского (ОБЭРИУ).

Мастерская иллюстратора

13 декабря

16.00 - Лекция «Образование и самообразование в работе иллюстратора». Читает Светлана Лядова.

17.00 - Лекция «О фестивале книжной иллюстрации «Морс». Читает Анна Чефранова.

18.00 - Мастер-класс по созданию блокнотов и технике переплета. Проводит Светлана Лядова.

14 декабря

12.00 - Мастер-класс «Выразительный силуэт». Проводит художник Ксения Пантелеева.

15.00 – Как создавалась уникальная книга «Обериу», вошедшая в список «1001 выдающаяся детская книга со всего мира» расскажет художник-иллюстратор Наташа Югай.

17.00 - Мастер-класс «Персонажи, стилизация - сочиняем маленький зин на тему «Мусор». Проводит Наташа Югай.

15 декабря

12.00- Лекция «Портфолио и продвижение: возможности для современного иллюстратора». Читает художник Эя Мордякова.

13.00 - Лекция «Иллюстратор как соавтор, работа с редактором, как происходит работа над книгой, муд-борды и поиски». Читает художник-иллюстратор Маша Судовых.

14.00 - Мастер-класс «Создание персонажа: характер через форму». Проводит Эя Мордякова.

16.00- Мастер-класс по печати. Проводит Анна Чефранова.

Общая программа

13 декабря

17.00 - дискуссия на тему возрастных ограничений в детской литературе (музей).

17.00 - Презентация выставки книг о детях с ограниченными возможностями здоровья «Мир особого детства и юности» (холл).

18.00 - Мастер-класс по мнемотехнике - методике развития памяти и мышления у детей от Александра Грибанова (6+), (музей)

19.00 - Встреча с писателем, музыкантом Ниной Дашевской (музей).

14 декабря

12.00 - Public Talk "Мир особенных людей через призму детских книг" (лекторий).

12.00 - Встреча-игра по книге «С Востока на Запад: путешествие письмами бутылке» от Марины Бабанской (музей).

13.00 - "Беседа о сказках, стихах и семейном чтении: проживание и сопереживание" с Максимом Кронгаузом (лекторий).

13.00 - Презентация новой книги писателя и переводчика Ирины Лейк.

14.00 – Об английской линии в русской детской литературе расскажет писатель Виктор Лунин.

15.00 - "Как воспитывать, что читать, о чем разговаривать - три поколения несогласных". Диалог Максима и Екатерины Кронгауз: отец и дочь поделятся личным опытом (лекторий).

17.00 - Презентация новой книги Екатерины Кронгауз «Следователь Карасик. 12 загадок для детей и родителей» (музей).

18.00 - Творческая встреча с детским поэтом Еленой Чертовой и иллюстратором Ириной Мошевой (кукольный зал).

19.00 – «Что скрывает селфи». Встреча с популярным YouTube блогером Anthony Uly (музей).

15 декабря

13.00 - Мастер-класс Анны Никольской по книге «Уши королевы Берты» (6+) (музей).

15.00 - Анастасия Скорондаева и Анна Хрусталева расскажут о проекте коллективного романа-буриме для подростков «#12Война и мир в отдельно взятой школе» (музей).

16.00 – «Что они делают в своем интернете?» Анастасия Скорондаева и Анна Хрусталева расскажут о литературных проектах, живущих исключительно на просторах интернета (музей).

16.00 – «Идеальные мамы в книгах - образец для подражания или...?» Разговор ведет писательница Екатерина Тимашпольская (кукольный зал).

17.00 - Творческая встреча с чтецом аудиокниг Игорем Князевым (кукольный зал).

18.00 - Разговор об истории России. Ведущий - переводчик Михаил Халецкий (кукольный зал).

КомиксON

14 декабря

17.00 - Как создавался графический роман "Сурвило". Ольга Лаврентьева рассказывает историю жизни своей бабушки, прошедшей через страшные годы репрессий и блокаду (лекторий).

18.00 - Особенности перевода комиксов. Рассказывает исследователь европейского комикса Михаил Хачатуров.

19.00 - Public Talk о проблемах современного графического романа и комикса с участием переводчика комиксов Михаила Хачатурова, авторов комиксов Ольги Лаврентьевой и Артема Лахина, издателя Дмитрия Гасина (лекторий).

15 декабря

16.00 – «Комикс и книга: друзья или враги? Визуальное искусство и литература». Рассуждает Дмитрий Гасин (лекторий).

17.00 - Мастер-класс по комиксу проведет художник Ольга Лаврентьева (лекторий).

18.00 – «Современный европейский комикс: удовольствие без суперспособностей». Рассказывает переводчик комиксов Михаил Хачатуров (лекторий).

Концертная и театральная программа

14 декабря

14.00 - Спектакль «Все подряд» по мотивам сказок Тоона Теллегена. Театр «Моника и Дрозд» (4+) (кукольный зал).

15.00 - Экологическая сказка «Хранимиры. Вторая жизнь» (6+), (малый зал).

16.00 – Истории о Муми-троллях расскажет и сыграет проект «Сказки по нотам» (кукольный зал).

16.00 - Выступление лучших чтецов конкурса «Живая классика» (сцена).

18.00 – Концерт «Музыкальные стихи» Никиты и Наташи Малышевых (сцена).

15 декабря

14.00 - Спектакль театра «Моника и Дрозд» "Ёжик-иголка" по мотивам сказок Сергея Козлова (4+) (кукольный зал).

СПРАВКА "КП"

Первый фестиваль «Читай-Болтай» в 2018-м посетили более 5 000 человек.