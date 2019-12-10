Воронежских экспортеров станет больше

Наш регион уже торгует с десятками стран, но потенциал еще не раскрыт. Работа на внешних рынках – это не только маркер «зрелости» конкретного предприятия, но и один из показателей высокого уровня экономического развития региона. Экспортный потенциал области, перспективы его развития и отдельные аспекты поддержки экспорта обсудили на 6-м воронежском форуме предпринимателей, прошедшем в Expo Event-hall 22 ноября.

ТОРГУЕМ С СОТНЕЙ СТРАН

Было отмечено, что среди продуктов, которые наш регион отправляет в другие страны, наибольшую долю занимают синтетический каучук, продукция агропромышленного комплекса, аммиак и смешанные удобрения и другие. Уровень экспорта по отношению к 2018 году составил более 120%. Примечательно, что товары отправляются не только в страны ближнего зарубежья. Регион активно торгует с Польшей, Германией, ОАЭ, Ираном и другими государствами из разных уголков мира. Всего – более 100 стран. И Воронежской области есть, куда расти.

Тут не обойтись без пополнения рядов компаний-экспортеров. Но для многих предпринимателей выход на иностранный рынок напоминает попадание в некий гигантский аэропорт, в котором никто не удосужился перевести навигационные таблички. Вам точно известно, что все процессы здесь подчиняются определенной логике. Но отыскать нужный терминал, в котором ждут новые заказчики, все равно непросто. По крайней мере, без проводника.

ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ САЙТА ДО МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Предприятия, ориентированные на поставки продукции за границу, могут существенно облегчить себе эту задачу благодаря созданной инфраструктуре экспортной поддержки. На федеральном уровне это ГК АО «Российский экспортный центр». Он существенно облегчает взаимодействие бизнеса и госструктур, осуществляет работу с институтами поддержки за рубежом - торгпредами, а также институтами господдержки в регионах.

Для воронежских компаний это «Центр координации поддержки экспорта Воронежской области», созданный при правительстве Воронежской области. Сюда можно обратиться за консультацией по любым вопросам экспортной деятельности, за содействием в поиске партнеров за рубежом, в формировании и продвижении экспортного предложения (в том числе в переводе на иностранные языки). Здесь помогут создать или модернизировать сайт предприятия, чтобы он был интересен зарубежным партнерам. Центр занимается организацией встреч и переговоров с предпринимателями из других стран, содействует в организации международных и межрегиональных бизнес-миссий, бесплатном участии воронежских предпринимателей в международных выставках, помогает в сертификации товаров и решении других вопросов экспорта.

«ПОВЕРЬТЕ В СЕБЯ, А МЫ ПОМОЖЕМ!»

- Мы хотим запустить эффективный механизм экспортного акселератора, - рассказывает Роман Голованев, директор АНО «ЦКПЭ ВО». - Речь идет не о разовой помощи, когда мы свозили кого-то на выставку и на этом прекратили сотрудничество. К нам приходит компания, которая может ничего не знать об экспорте. Но в течение полугода-года мы доводим ее до результата. Консультируем представителей компании, в том числе - удаленно. Выезжаем на выставки, помогаем в поиске партнеров, в переговорах, заключении контрактов, сертификации. И у нас уже есть истории успеха, когда воронежская компания, ранее не задумавшаяся об экспорте, сейчас уже продает продукцию за рубеж. Те, кто хорошо развивается на внутреннем рынке, должны поверить в себя и начать экспортировать – мы поможем!

ДОВЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ ДО КАЖДОГО КЛИЕНТА

Предприятия, нацеленные на экспорт, могут рассчитывать на самые разнообразные меры поддержки и на федеральном уровне: от компенсации части затрат до размещения продукции в дегустационных павильонах на территории иностранных государств и многое другое.

- Сложности на сегодняшний момент состоят в том, что бизнес часто с опаской относится как к новым направлениям деятельности, так и к инструментам поддержки, - отмечает Сергей Майлатов, руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр». - Кому-то кажется, что получение субсидии на участие в выставке может обернуться какими-то санкциями со стороны органов власти. Это не так, но мы наблюдаем такие опасения. Еще один важный фактор: бизнес не знает о существующих мерах поддержки, и наша с коллегами задача - довести информацию до каждого заинтересованного клиента через единую сеть продвижения экспорта, центры обслуживания клиентов «Мой бизнес», СМИ.

БИЗНЕС-МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Одним из эффективных механизмов поиска иностранных партнеров стали не только международные выставки, но и бизнес-миссии. Во время таких мероприятий делегации из Воронежа отправляются в другие страны. Или, напротив, иностранные предприниматели, заинтересованные в поиске партнеров, приезжают в наш регион. Это способ вживую увидеть продукт, познакомиться с особенностями его производства и, наконец, завязать личные контакты.

Так, уже 12 декабря в Воронеже пройдет масштабная «Биржа контактов» с иностранными бизнесменами, приехавшими для изучения предложения местных товаров, работ, услуг. Ожидается участие более 30 иностранных компаний из девяти стран.

А на следующий день, 13 декабря, Центр поддержки экспорта Воронежской области приглашает всех на Первый Международный Воронежский экспортный форум, где на одной площадке выступят эксперты по различным аспектам экспортной деятельности. Также на форуме будут вручены награды конкурса «Лучший экспортер Воронежской области 2018 года».