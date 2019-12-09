Сослуживцы о Романе Филипове: «У него не было врагов, только друзья»

- Со временем раны заживают, но боль потери остается всегда. Спасибо за то, что пришли. Спасибо, что не забываете. Помогаете справиться с потерей. Герои страны не умирают, они живут в наших сердцах. В честь Романа называют улицы по всей стране, устанавливают памятники. Это символизирует его вечную память, - обратился к присутствующим отец Романа Филипова Николай Серафимович.

В Воронеже на Коминтерновском кладбище установили памятник майору Филипову: летчику, погибшему со словами «Это вам за пацанов!» Надгробие появилось на могиле накануне Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НАСТАВНИК И КОМАНДИР»

Торжественного открытия не было. Почтить память Романа к полудню воскресенья собрались самые близкие: родственники, друзья и сослуживцы. Всего около 50-60 человек. В руках они несли красные гвоздики. Вскоре на кладбище появился священнослужитель, который освятил памятник.

- Ромка всегда был спокойным, рассудительным и добрым. Я никогда не слышал от него чего-то злого, не видел грубости. В любой ситуации оставался позитивным человеком. Рома - это именно тот тип людей, у которых нет врагов, только друзья, - поделился воспоминаниями один из сослуживцев майора Филипова. - Что касается службы, был очень исполнительным. Все, что ему поручалось, все, за что бы он ни взялся, доводил до конца.

На обратной стороне: фотография счастливого Романа и яркая красная надпись «Это вам за пацанов!»Фото: Полина СУХАНОВА

Еще один товарищ (по понятным причинам военные просят не указывать свои данные) также отзывается о Романе как о невероятно отзывчивом человеке:

- Мы познакомились в Армавирском училище, июле в 2001 года. Вместе поступали. После мандатной комиссии поехали в Краснодар, там нас поделили на две роты. Рома оказался в пятой, а я в шестой. После летали в одной эскадрилье в Борисоглебске. Самая главная черта в этом человеке: он не менялся за все то время, сколько я его знал. Он был очень отзывчивым человеком, прекрасным семьянин. Если попросишь о помощи, буквально последнее отдавал. Замечательный наставник и командир.

«ПОЛЕТЫ БЫЛИ ГЛАВНЫМ В ЖИЗНИ»

Вспоминают сослуживцы и забавные истории с участием Романа Филипова.

- Помню, была еще смешная история на Сахалине. К нам прилетали по четыре самолета, а мы их должны были забирать. Ну, и решили сделать так, чтобы ребята отдохнули, крабов поели. Ромка предложил связаться с армией и договориться, что, мол, погода плохая. Командир нам звонит злой, спрашивает: собираемся назад лететь или нет. А мы ему: «Да-да, конечно». Армии это все было как раз на руку: у них комиссия летела на Сахалин, и они не хотели пропускать военно-транспортный самолет, поэтому пошли нам навстречу. Хотя погода была хорошая, где-то 30 градусов, безоблачно. Ну, и оставили мы мальчишек на сутки. Командир снова звонит: «Вы чего не летите?», а Ромка ему: «Да у нас тут погода плохая, вы позвоните начальнику метеослужбы армии, он вам все скажет». Тот звонит, а руководитель ему: «Погода действительно плохая». Командир говорит: «Ну, вы там со всеми что ли договорились?». Вот такие Ромка мог авантюры устроить.

Романа похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбищаФото: Полина СУХАНОВА

А еще друзья и коллеги добавляют, что Филипову очень нравилась рыбалка.

- Однажды были на рисовых чеках. Он дал нам москитные сетки и светодиодные поплавки, чтобы в темноте удить. Рыбалку он действительно любил, да и в принципе жизнь. Но, конечно, главным для него были полеты.

ЗНАК ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ

Николай Филипов рассказал «Комсомолке», что надгробие появилось благодаря супруге Романа - Ольге. Министерство обороны выделило семье 400 000 тысяч в качестве ритуально-похоронного обеспечения. Но этих денег хватило только на то, чтобы обустроить площадку, выложить ее плиткой. Сам памятник, столик и ограду установила Ольга, за счет своих средств и благодаря помощи липецких спонсоров. Она же и настояла на открытии в узком семейном кругу.

Рядом с надгробием разместили стального журавля. Петербургская гильдия кузнецов подарила семье фигурку в знак уважения. Таких же отправляли родственникам жертв авиакатастрофы А321 над Синайским полуостровом 2015 года.

Тот самый журавль.Фото: Полина СУХАНОВА

Майора Филипова, управлявшего штурмовиком Су-25, сбили террористы в сирийской провинции Идлиб 3 февраля 2018 года. Какое-то время катапультировавшийся летчик отстреливался от боевиков из-за каменной насыпи. Когда ситуация стала безвыходной, он подорвал себя и врагов гранатой, не желая сдаваться в плен. Последними словами Романа были: «Это вам за пацанов!» Звание Героя России Филипову присвоили посмертно. Его похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбища.

В Воронеже у Романа остались родители и жена с маленькой дочерью. В этом году девочка пошла в первый класс.