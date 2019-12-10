В санатории имени Дзержинского начинается «Тотальная распродажа»

До Нового года остается все меньше времени. Организм это чувствует: силы на исходе, повышается раздражительность, сонливость. И как следствие обостряются хронические «болячки».

А так хочется устроить перезагрузку! Просто взять и сделать самому себе подарок – сбавить темп, провести спокойный вечер вместе с семьей за просмотром доброй комедии. А лучше всего – отправиться с любимыми в санаторий им. Дзержинского под Воронежем. Для таких гостей в лечебном учреждении подготовили два специальных предложения.

Первое называется «Тотальная распродажа». Срок действия акции – с 11 по 30 декабря текущего года.

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- Санаторий дает скидку 30% на путевку, которая включает в себя проживание, питание и лечение. В стоимость входит проживание: в корпусах №№3 и 17 (двухкомнатный номер двухместное размещение "стандарт"), корпус № 12а (двухкомнатный номер двухместное размещение "полулюкс"), - рассказали в лечебном учреждении.

В рамках «Тотальной распродажи» полагается трехразовое диетическое питание, а также лечебные процедуры по профилю заболевания.

Вторая акция называется «Самое лучшее предложение». Действует она также с 11 по 30 декабря.

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- В этом случае стоимость путевки составляет 1,6 тысяч рублей в сутки. В эту сумму входит проживание в корпусе № 3 или № 17 (двухкомнатный номер двухместное размещение "стандарт"), диетическое трехразовое питание, а также оздоровительные процедуры. Речь идет о механотерапии, скандинавской ходьбе. Сюда же входит посещение аквацентра и зала лечебной физкультуры, - пояснили в санатории.

Забронировать путевку можно по телефону путевок 8 800 7777 290 , +7 (473) 227-99-99, 227-99-15

Сайт: http://sandz.ru

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