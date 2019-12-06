В уборку воронежских платных парковок от снега вложат 10 млн рублей

Минувшей зимой в Воронеже возникли сложности с уборкой платных уличных парковок от снега. Комбинаты благоустройства Центрального и Ленинского районов, с которыми заключила договоры компания «Горпарковки», концентрировали усилия на очистке проезжей части. До парковочных мест коммунальщики порой добирались с запозданием. В новом сезоне городские власти порекомендовали концессионеру заручиться поддержкой частных помощников.

Так и произошло: компания заключила договоры с рядом частных фирм. Флагманский партнер – «ГазРесурс». Вложения в уборку снега с платных парковок в этом году составят более 10 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

- Мы понимаем, что чистые парковки – это залог комфорта и безопасности автомобилистов и пешеходов. Этот вопрос обсуждался на недавнем заседании городской Думы. Мы доложили о заключении договоров с частными подрядчиками, о том, как будет координироваться работа муниципальных служб и наших партнеров, и провели инструктаж с мастерами, которые будут руководить бригадами уборщиков. Расходы по уборке снега с платных парковок берем на себя, – рассказал Анатолий Кобяшев, руководитель обособленного подразделения «Городские парковки» в Воронеже.

Фото "Горпарковок".

С началом снегопада коммунальная техника засыпает свежевыпавший снег пескосмесью, затем временно сдвигает его с проезжей части к обочинам и парковочным карманам. Тут и наступает время для техники частных подрядчиков. Первое испытание на прочность состоялось 3, 4 и 5 декабря. Погрузчики «ГазРесурса» и других подрядчиков следовали за коммунальной техникой. Работы координировались с комбинатами благоустройства, чтобы дополнять друг друга, а не мешать.

- К сожалению, в текущей ситуации нам приходится финансировать уборку территории из собственных средств организации, потому как в 2019 году проект платных парковок Воронежа для нас являлся проблемным и не окупил себя, - отметил Роман Хахалев, генеральный директор ООО «Городские парковки». - Но мы проинвестировали в инфраструктуру региона значительные средства, проект запустился с отличными показателями по доступности свободных мест, что подтвердили и транспортные исследования автомобильного факультета ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» Воронежа, и даже скептики проекта. Поэтому мы приняли решение увеличить инвестиции в уборку территории и повысить сервис для пользователей, несмотря на убытки. Ждем нормализации транспортной ситуации в Воронеже в 2020 году. Как многие заметили, сейчас количество доступных парковочных мест заметно снизилось, а количество припаркованных с нарушением ПДД автомобилей - вновь стремительно растет, это неблагоприятно сказывается на облике городской среды столицы Черноземья.

В «Горпарковках» добавляют, что за состоянием карманов и обочин теперь следят камеры и 20 инспекторов. Если возникают сугробы, информацию передают диспетчеру.