2019-12-06T11:44:51+03:00
Общество

Жительнице Воронежа за долги отключили электричество

Вернуть свет обещают только после полного погашения задолженности
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото НЕЧАЕВОЙ Натальифото НЕЧАЕВОЙ НатальиФото: из архива «КП»
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Жительнице 16-квартирного дома № 120 на улице Липецкой отключили электричество за долги. Как рассказала нам Людмила Ильинова, долг у нее возник в период с 2014 по 2017 год по строке «общедомовые расходы»:

- В моей квитанции в этой строке в то время были одни нули, - утверждает читательница. – Поэтому я не платила. А потом мне сразу выставили долг в размере пяти с лишним тысяч рублей.

Людмила Владимировна начали выяснять, откуда образовалась задолженность. В «ТНС энерго Воронеж» ей пояснили, что начислений не было по причине отсутствия данных о площади квартиры. А потом поставщик электричества получил их и сделал перерасчет.

- Я не могу сразу погасить такой долг, поскольку не имею работы, - говорит Людмила Ильинова. – У меня разрядился телефон и потек холодильник. Как мне жить?

В ПАО «ТНС энерго Воронеж» подтвердили наличие задолженности у абонента в течение длительного времени.

- В феврале этого года компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании просроченной задолженности, но по просьбе абонента в конце марта этого года было заключено соглашение о погашении задолженности и иск был отозван, - рассказали в пресс-службе компании. - Однако потребитель не выполнял условия соглашения, и в июле этого года оно было нами расторгнуто. Просроченная задолженность на тот момент оставалась, кроме того ежемесячно начислялась плата за текущее потребление электроэнергии.

Какой сегодня долг у нашей читательницы, в «ТНС энерго Воронеж» не сказали, ссылаясь на закон о персональных данных, но пояснили, что он превышает двухмесячный норматив потребления, что является основанием для прекращения предоставления ресурса (в данном случае электьричества).

На вопрос, при каких условиях могут возобновить подачу электроэнергии в компании ответили:

- Мы имеем право не возобновлять предоставление коммунальной услуги до полного погашения всей суммы просроченной задолженности, включая расходы исполнителя на осуществление работ по введению ограничения, а также возобновлению подачи э/э в жилое помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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