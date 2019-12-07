Слов не хватает: мэра Липецка проверят на "нецензурщину"

В Липецке разгорается скандал с матом. В сети появилось видео с якобы мэром Липецка Евгенией Уваркиной, которая «разносит» работы по благоустройству Нижнего парка. В ролике дама за кадром проводит инспекцию сквера и не стесняется в выражениях: «запикано» добрая часть видео.

- Коллеги, это… время девять часов. Одна невнятно работающая техника. Раз техника стоит, два техника стоит, три, четыре, пять, шесть – и тишина, и никого народа, никто мусор… не убирает. Где народ? Что делаем? 20 числа сдача… в понедельник губернатор, - эмоционально отчитывает кого-то женщина. – 10-го числа здесь должно быть максимум сделано. Кучу мусора убирать. Этот объем работы. Работа просто «кипит»… ничего не делается. Два несчастных хлопца, делают вид, что они убирают мусор. Интенсивненько…. Каждое утро мне видео в 8.10 с пониманием, что вся техника расставлена, все работают, и я вижу в видео количество людей, техники, по каждому участку, что делается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/748332" frameborder="0"></iframe> Мэр Липецка - о строителях парка.

Действительно ли на видео голос Евгении Уваркиной, доподлинно неизвестно. Местные жители считают, что похож. Также не известно, кто опубликовал видео. Депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников заявил о намерении обратиться в комиссию по этике с просьбой проверить ролик.

- Звучит красиво и по смыслу правильно, но вряд ли соответствует статусу и занимаемой должности, - отметил депутат.

Напомним, благоустроенный Нижний парк липчанам обещают сдать 25 декабря, 28-го там планируют открыть каток и зону фудкорда. На 14 гектарах рекреационной зоны с новой системой освещения и видеонаблюдения появятся три сцены (мобильная - для проведения крупных мероприятий, вторая на месте автодрома, самая большая – для крупных фестивалей за памятником Народовольцам), экотропа, танцплощадка, зоны воркаута и йоги. На реновацию направлено 180 млн рублей из бюджетов трех уровней - федерального, областного и городского.