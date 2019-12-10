Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в церемонии, посвященной Дню Героев Отечества

В Воронеже на площади возле центра военно-патриотического воспитания «Музей-Диорама» представители исполнительной и законодательной власти области и города, силовых структур и правоохранительных органов, общественных организаций и молодежных объединений почтили тех, кто защищает свою страну. Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества.

В нем приняли участие губернатор региона Александр Гусев возглавил глава города Вадим Кстенин. Также возложить цветы и венки к Вечному огню пришли его заместители, руководители профильных управлений мэрии и управ районов.

.

Глава Воронежской митрополии Владыка Сергий провел траурную панихиду. В завершении церемонии военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации, а затем под звуки «Прощания славянки» почетный караул прошел торжественным маршем.

День Героев Отечества в России ежегодно отмечают 9 декабря. В этот день чествуют героических предков и ныне живущих соотечественников - Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.