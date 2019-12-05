Самый молодой глава воронежского села: "За год женился и провел водопровод"

Перлевка – большое живописное село в Семилукском районе с населением чуть больше тысячи жителей. В центре полуразрушенная старинная церковь в ожидании реставрации, школа, детский садик, а через дорогу – одноэтажная администрация. Застать здесь главу поселения Дмитрия Проскурякова нелегко. Весь день он колесит на старенькой «Ладе» по району: отвезти документы в районную администрацию, проверить работу на объектах, решить проблемы соседей-селян. Вот и наша встреча прошла на колесах.

МЛАДШИЙ В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ

- Вы давно в «Комсомолке» работаете? – неожиданно перехватывает инициативу мой собеседник. И, выяснив мой журналистский стаж, одобрительно замечает:

- Я тоже считаю, что человек должен делать свое дело на одном месте, а не прыгать с одной должности на другую, сталкиваясь с трудностями.

И немного неожиданно слышать это от 26-летнего парня. Дмитрий Проскуряков родился и вырос в Перлевке. Его здесь знают с малолетства. Все село – соседи, друзья детства, одноклассники. Он пятый, младший, ребенок в большой семье перлевского фермера.

Перлевка имеет большую протяженностьФото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Я родился в 93 году. Время было тяжелое. В 96 году отец сдал зерно на элеватор, получил три тысячи, купил на них три тонны угля для отопления. А потом нам бабушка по 50 рублей в неделю носила на хлеб, - вспоминает Дмитрий. - Но никто из нас не пошел ни воровать, ни в криминал. Спасало сельское хозяйство. На земле работала вся семья. Я с 15 лет сам с поля на тракторе возил зерно, поле у нас далеко. Фермерский труд очень тяжелый. Наемных рабочих у нас нет. Отец, ему сейчас 65 лет, по сей день работает сам. Я помогаю ему после работы, например, на комбайне убираю урожай.

Большая семья Дмитрия – братья, сестры, племянники и внуки (да-да, есть у главы Перлевки и они) – собирается по праздникам в родовом доме. А недавно женился и сам Дмитрий.

ВОДОПРОВОД И ДОРОГИ

Назначение Дмитрия на должность главы Перлевки в 2018 году стало полной неожиданностью и для него, и для родителей, и для соседей. Многие сомневались в том, что молодой парень справится с работой, на которой «горят» даже опытные руководители. Но Дмитрий отмахнулся от страхов и предрассудков и взялся за дело.

Надо сказать, что хозяйство молодому главе досталось проблемное. Два предшественника Дмитрия по разным причинам добровольно сложили с себя полномочия. Требовалось довести до ума недостроенный водопровод, не было в Перлевке ни дорог, ни путевого клуба…

- Средства на строительство водопровода - 112 миллионов рублей - выделялись по программе создания комфортной среды поселений еще несколько лет назад. Но к моему приходу прежним главой было проложено лишь восемь километров трубы, - рассказывает Дмитрий. – Первой моей задачей стало достроить водопровод.

Теперь в Перлевке централизованное водоснабжение общей протяженностью труб 64 километра. За год с небольшим удалось новому руководителю отремонтировать и часть поселковых дорог. Не бог весть как, конечно, - отсыпали щебнем – но раньше здесь и того не было.

За год в селе отремонтировали щебнем три километра дорогФото: Елена ФЕДЯШЕВА

И КОММУНАЛЬЩИК, И ЮРИСТ, И ИНЖЕНЕР

В поселковой администрации штат пять человек вместе с руководителем. А работы и обязанностей – на десятерых хватит.

- Что бы ни случилось в селе – пропало электричество или другая коммунальная проблема - все идут к главе, - признается Проскуряков. – Многие жители знают мой мобильный. Объясняешь им, что это не в нашей компетенции. Но, конечно, всех принимаем и способствуем решению проблемы. Поэтому приходится самому вникать во все вопросы. Здесь ты должен быть и коммунальщиком, и юристом, и инженером. Я себя чиновником не считаю. Мы – обслуживающий население персонал. Надо – беремся и косим траву у дорог, собираем мусор на субботниках, тушим пожары, помогаем старикам в ремонте домов.

Решать непростые задачи Дмитрию помогают многочисленные друзья. Спасают и личные умения и привычка без опаски хвататься за любое дело.

- Я учился в колледже на автомеханика, потом окончил агро-инженерный факультет сельхозакадемии, хорошо знаком со всеми видами техники, имею категории тракториста. Когда при строительстве водопровода подрядчик из-за финансовых трудностей оставил незасыпанной траншею, и люди не могли попасть в свои дома, пришлось самому садиться на трактор и засыпать разрытия. Я не вижу в этом ничего зазорного. Кто-то скажет, зачем тебе это надо. Но не понимаю, как можно оставить человека наедине с его проблемами.

Перлевский дом культурыФото: Елена ФЕДЯШЕВА

НОЧНОЙ ЗВОНОК

Дмитрий признается, что частые внеплановые отлучки, отсутствие выходных и напряженный график, вовсе не по душе жене. Решать проблемы приходится даже ночью:

- Однажды в полночь смотрим с супругой телевизор, вдруг – звонок со службы 112. У вас, сообщают, машина на бездорожье застряла, надо вытащить. Взял свой старенький микроавтобус «Фольксваген», поехал, выдернул. А недавно в четыре часа утра у местной жительницы загорелась баня, и я с помощью ранцевого огнетушителя боролся с огнем вместе со спасателями.

Для молодого человека с высшим образованием и широким кругозором найти стабильную и более благодарную работу на 37 тысяч (именно столько за вычетом налогов получает глава поселения) не представляет великого труда. Бывают, чего греха таить, и моменты, когда хочется бросить все.

- Много таких эпизодов было во время строительства водопровода. По какой-то причине в проект не попали три дома на одной из улиц. Позже мы в план их добавили, но смету изменить уже нельзя. Привлекли спонсоров и протянули эти дополнительные 200 метров водопровода. Я сам таскал трубу, собранную из обрезков по 20-30 метров. Одних позвал – выкопали, другие - спаяли, третьи – засыпали. А потом приходит житель и начинает высказывать недовольство, жаловаться… Вот из-за таких моментов просто руки опускаются…

ЗЕМЛЯ ДАЕТ СИЛЫ

И все же бросать село Дмитрий не спешит. На вопрос, планирует ли он идти на второй срок (двухлетние полномочия главы истекают весной), сказал:

- Если жители выберут и поддержат, пойду. Планы? Надо заняться благоустройством: дороги доделать, тротуары построить. Хотим побороться за грант на новый клуб, принять участие в конкурсе проектов ТОС.

Местная достопримечательность - родникФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Свежий ветер в руководстве селом заметен все больше: в клубе новый директор - девушка открыла кружки для занятий ребят рукоделием, танцами и краеведением, а местный батюшка Серафим организовал при храме Серафима Саровского молодежный отдел.

- Люди бежать из села перестали, - отмечает Дмитрий. - В этом году в Перлевку на постоянное жительство переехали три семьи из Воронежа. Стало больше малышей в детсаду. Если раньше там было четыре человека, то теперь - больше десяти. А в школу пришли восемь первоклашек.

На прощание мы поинтересовались у Дмитрия, как он отдыхает и где черпает силы для решения непростых повседневных задач.

- Привести голову и эмоции в норму помогает физический труд, работа на земле. По вечерам помогаю отцу в поле. А в выходные, когда они выдаются, и дождливыми осенними вечерами любим с женой выбраться в Воронеж в кино.