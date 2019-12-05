Автор популярного кулинарного блога Andy Chef в Воронеже раскрыл секрет классического чизкейка

Как вкусно приготовить круассаны, эклеры или сладкие тарталетки? Чем карамельный декор сложнее кремового? Можно ли в домашних условиях научиться анатомической лепке? 4 декабря в Воронеже профессиональные и домашние кондитеры собрались на форуме «Белая свекла 2019», чтобы обсудить самые актуальные вопросы, поделиться секретами и найти новые рецепты.

- «Белая свекла» проходит у нас уже второй год подряд. Мы собираем спикеров, которые находятся на пике своей популярности. Они готовы поделиться своими знаниями: наши мастера готовят и показывают нюансы реальных процессов. На теоретических площадках раскрывают, как можно организовать свое производство и как домашнему кондитеру перейти на новый уровень, - отметил Дмитрий Выродов, президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья.

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Залог стабильного результата

Мы можем поделиться с вами советами лучших кондитеров! Знаете, что самое важное? Пробовать! Только так вы сможете добиваться новых результатов раз за разом. Поверьте, ваша кухня уже готова превратиться хотя бы на вечер в мастерскую для приготовления какого-либо сладкого шедевра.

Хороший пример: у мастеров на рабочих столах стояла известная каждому воронежцу продукция – масло и сливки «Вкуснотеево». Уверены, что их же можно найти и в вашем холодильнике. Почему выбор именитых кондитеров пал именно на этот продукт? Организаторы говорят, что у них просто не было права на ошибку, все должно было получиться вкусно. А «Вкуснотеево» - это гарантия.

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- Когда-то я тоже начинала как домашний кондитер. Профессионально же этим искусством занимаюсь уже восемь лет. Мой совет всем, кто пробует себя в этом деле: используйте качественный продукт. Конечно, есть, например, уникальный шоколад, который трудно найти в широком доступе, однако есть немало качественных продуктов, которые можно встретить и в супермаркетах. Например, я использую сливочное масло «Вкуснотеево» для своих изделий, потому что это всегда залог стабильного результата, - рассказала кондитер Полина Кошелева, автор книги «Конфетный период».

Доступно каждому

Его рецепты изучает больше двух миллионов читателей в месяц. Он вдохновляет людей экспериментировать и создавать что-то новое на обычных домашних кухнях. Андрей Рудьков говорит о себе, как о блогере из Хабаровска. Большинство же знает его под именем Andy Chef (Энди Шеф). Воронежцев он порадовал мастер-классом «Магия чизкейков».

- Мы учились готовиться классический чизкейк. Это идеальная история к Новому году. В основе у нас была продукция «Вкуснотеево». Например, использовали сливочное масло - для песочного теста оно превосходно. Действительно качественный по составу продукт. Это масло долго не становится мягким в тепле - что важно для кондитера. В обычной жизни я часто использую продукцию этой марки: как для выпекания чего-то не сладкого, так и для создания крема для простых мини-изделий, - прокомментировал Андрей Рудьков.

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Кроме того, Andy Chef посоветовал всем воронежцам внимательно читать рецепты и верно повторять все действия. На первых этапах, когда человек не так много знает, нужно понимать, что каждая запятая для чего-то нужна. Лучше готовьте медленнее – но обдумывайте весь процесс.

- Сейчас я сижу с ребенком. Можно сказать, я начинающий домашний кондитер, - поделилась участница форума Анна Михайлова. - Мне было интересно посмотреть, как именно Андрей Рудьков сделает чизкейк. Он очень подробно отвечал на все вопросы. По его рецепту можно приготовить профессиональное блюдо с повседневными продуктами. Это доступно каждому.

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Тот самый рецепт от Andy Chef (Энди Шефа)!

Если у вас не получилось посетить форум «Белая свекла», это не повод отказаться от кулинарных экспериментов – порадуйте своих близких и приготовьте классический чизкейк с ванилью! Андрей Рудьков поделился магией своего практического интенсива. Вот тот самый рецепт. Он состоит из четырех элементов:

1) Песочное тесто Pate Sable

Вам понадобятся:

Мука - 200 г

Мука миндальная - 25 г

Пудра сахарная - 50 г

Масло сливочное 82,5% «Вкуснотеево» - 90 г

Цедра лимона

Яйцо - 43 г

Соберите сухие ингредиенты в чаше миксера. Холодное сливочное масло порубите крупным кубиком, сверху натрите цедру лимона, перемешайте и добавьте к сухим ингредиентам.

Вымешивайте массу насадкой весло до получения однородной крошки. На данном этапе можно добавить желтый краситель. Добавьте яйцо и вымешивайте тесто до получения гладкой, однородной консистенции.

Раскатайте тесто между листов пергамента до толщины 2 мм, с помощью планок. Заморозьте.Из замороженного теста вырежьте 30 дисков диаметром 4,5 см. Выпекайте на

перфорированных коврах Silikomart Silpat при температуре 170 градусов до готовности.

2) Начинка «Чизкейк ванильный»

Вам понадобятся:

Сыр «Cremette» (тёплый) - 440 г

Ваниль сорта Бурбон - 2 стручка

Ваниль сорта Таити - 1 стручок

Сахар - 105 г

Яйцо - 1 шт

Желток - 3 шт

Сливки 33% «Вкуснотеево» - 70 г

Йогурт - 60 г

Стручки ванили разрежьте пополам вдоль и соберите все семена обратной стороной ножа.

Добавьте в сахар и перемешайте. В чаше на медленной скорости смешайте ванильный сахар и творожный сыр. Далее добавьте остальные ингредиенты и снова перемешайте до получения однородной массы.Из мешка наполните 30 ячеек формы, выпекайте при температуре 100 градусов 25-35 минут, центр должен подрагивать. Уберите в морозильную камеру на 2-3 часа.

3) Взбитый ганаш «Amande»

Вам понадобятся:

Сливки 33% “Вкуснотеево” - 150 г

Шоколад Valrhona Inspiration Amande - 150 г

Сливки 33% “Вкуснотеево” - 150 г

Сливки (1) доведите до кипения, вылейте в мерный стакан с шоколадом. Пробейте массу

блендером. Влейте сливки (2), снова пробейте блендером. Перелейте ганаш в контейнер,

накройте плёнкой в контакт, уберите в холодильник на 8 часов.

Перед использованием взбейте ганаш миксером на средней скорости до пышной стойкой

консистенции. Переложите в кондитерский мешок с насадкой «КРУГ 13,5 мм», отсадите декор на чизкейк.

4) Декорирование

Вам понадобится:

Взрывающийся сахар в золоте SOSA

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