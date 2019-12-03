2019-12-03T17:25:07+03:00
Общество

Мэр Воронежа: «Необходимо оперативно принимать меры по устранению последствий снегопада»

А также подготовить дороги к запуску сезонных маршрутов
Татьяна МИСТЮКОВА
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В городской администрации прошло очередное планерное совещание, которое провел мэр Вадим Кстенин. На нем обсудили результаты работы сезонных автобусных маршрутов.

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По словам руководителя городского управления транспорта Сергея Латынина, в весенне-осенний период курсировали 10 таких маршрутов, созданных для перевозок садоводов и огородников в микрорайоны и пригородные районы.

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В связи с поступающими в управление транспорта предложениями и просьбами горожан об изменении расписания движения автобусов были проведены выездные совещания. Их результатом стала корректировка работы садоводческих «маршруток».

– Это позволило увеличить количество рейсов, уменьшить интервалы движения автобусов и продлить маршруты их следования, а в целом – повысить качество обслуживания пассажиров, – подытожил Сергей Латынин.

Мэр Вадим Кстенин, в свою очередь, поручил провести дефектовку дорожной сети, а по ее результатам – в следующем году запланировать ремонтные работы перед запуском сезонных маршрутов.

– Все работы должны быть выполнены своевременно, чтобы к началу мая мы имели уже нормально отремонтированную дорожную сеть и могли безопасно запустить общественный транспорт, – отметил он.

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Также мэр предупредил горожан о надвигающемся снегопаде и поручил руководителям профильных подразделений держать ситуацию на особом контроле.

– Необходимо оперативно принимать меры по устранению последствий снегопада. Улично-дорожная сеть должна быть расчищена до бортового камня, не допуская «заужения» проезжих частей, и своевременно обработана противогололедными материалами, – подчеркнул Вадим Кстенин.

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Особое внимание глава Воронежа уделил уборке тротуаров и участка, который технологически связан с путепроводом на ул. 9 Января, где сейчас идет масштабная реконструкция.

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В ТЕМУ

В ночь на вторник в городе работали 156 единиц техники. Они превентивно обрабатывали проезжую часть магистралей и прилегающих к ним тротуаров противогололёдными материалами. Для этого коммунальщикам потребовалось 210 тонн песко-соляной смеси – это позволило не допустить образования наледи в утренние часы пик. Перед районными комбинатами благоустройства стоит задача – не допустить наката на магистралях и тротуарах. Для этого будут постоянно проводиться технологические циклы «обработка – подметание». Работники ручной уборки направлены на очистку тротуаров, остановок, подходов к пешеходным переходам. Администрация города просит воронежцев с пониманием отнестись к возможному ухудшению дорожных условий во время осадков и уборки города от снега, выбирать скоростной режим и манеру вождения в соответствии с ними, а также по возможности, особенно в ночное время, отказаться от парковки в правых полосах магистралей, чтобы не мешать работе спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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