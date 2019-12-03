Дефицит бюджета Воронежа прогнозируется на уровне 605 миллионов рублей

В Воронежской Гордуме прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

О том, какой будет городская казна в следующем году, рассказала и.о. руководителя управления финансово-бюджетной политики Елена Муромцева. Так, по прогнозам основные параметры таковы: доходная часть составит 20 млрд. 257 млн. рублей, расходная – 20 млрд. 862 млн. рублей, предполагаемый дефицит – 605 млн. рублей.

По словам председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям горДумы Андрея Соболева, перед чиновниками мэрии и депутатами стоит одна цель – не просто обеспечить все взятые на себя социальные обязательства, но и проиндексировать их в соответствии с экономической ситуацией.

- Основная задача, которая стоит в рамках бюджетного планирования – это обеспечить все основные, прежде всего социальные, статьи затрат необходимым объемом финансирования. И эта задача решается не просто методом сохранения каких-то расходов, а их увеличением с точки зрения увеличения оплаты труда работников социальной сферы, выполнения указа президента – соблюдение показателя уровня заработной платы по среднему по экономике субъекта РФ, - отметил Андрей Соболев.

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По словам депутата, представленный проект бюджета эту задачу выполняет:

- Должный уровень роста оплаты труда в социальной сфере будет обеспечен, ежегодная индексация на уровне 7 – 9% будет происходить и в рамках представленной трехлетки 2020, 2021 и 2022 годов.

Кроме того, бюджет-2020 не потеряет своей социальной направленности в реализации адресно-инвестиционной программы. В частности, в Воронеже продолжится строительство восьми пристроек к существующим детским садам, начнут строить три новых детских сада – в Репном, на ул. Острогожской и Артамонова.

Другая весомая строка расходов касается развития улично-дорожной сети. На нее город направит более двух млрд рублей.

- Этот объем средств позволит содержать нашу улично-дорожную сеть не просто в нормальном состоянии, но и развивать ее в дальнейшем, - пояснил Андрей Соболев.