«В 2010-м депутаты собрали из личных денег миллион рублей для погорельцев»

По этому поводу в минувшую пятницу, 29 ноября, состоялось необычное 49 торжественное совместное заседание. В нем приняли участие депутаты Гордумы I , II , III , IV созывов и муниципального Совета I и II созывов. Всех их собрали в большом зале заседаний областной Думы, чтобы вручить награды и вспомнить становление заксобрания.

Кроме того, действующих и бывших народных избранников поздравили губернатор Александр Гусев, председатель Облдумы Владимир Нетесов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, мэр Воронежа Вадим Кстенин, депутаты Госдумы. Также теплые приветственные слова передал заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.

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ИСТОРИЯ ГОРОДА – СТАНОВЛЕНИЕ ГОРДУМЫ

Председатель Гордумы Владимир Ходырев напомнил, какие исторические реалии сопутствовали созданию муниципального заксобрания. Оно появилось через несколько лет после развала СССР - в 1994 году в форме муниципального Совета. В мае 2002 года он стал называться городской Думой.

- К первым выборам нашего городского Совета 25 лет назад граждане отнеслись более чем прохладно. Потребовались две попытки, чтобы избрать городской Совет. При первом голосовании не был преодолен даже 25% барьер явки. Но постепенно Дума становилась организованнее и как бы солиднее, - рассказал Владимир Ходырев.

К 2005 году Воронеж начал погружаться в долговую яму – все чаще в отношении муниципальных предприятий звучало слово «банкротство», а лето 2010 года едва ли кто-то из воронежцев сможет забыть.

- Депутаты тогда собрали из личных денег миллион рублей для погорельцев. В том же году в Воронеже впервые за 20 лет построили новую поликлинику на улице Машиностроителей, - отметил докладчик.

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В следующем году в городе наладили круглосуточную подачу воды, ввели магистрали на Антонова-Овсеенко и набережной Массалитинова.

- Это стало возможным благодаря совместной работе Думы с администрацией города. В этом году в Воронеже открылись четыре школы, две пристройки к существующим учреждениям образования и шесть детских садов. Могли ли депутаты об этом мечтать в 90-х- начале 2000 годов? Могу сказать твердо, что все эти 25 лет Дума стремилась отвечать настроениям жителей Воронежа, - подчеркнул Владимир Ходырев.

По его словам, сейчас в Гордуме идет большая работа над проектом Генерального плана Воронежа, все готовятся к 75-летию победы в Великой Отечественной войне:

- В будущем году пройдут новые выборы в городскую Думу. У нынешнего поколения депутатов главный соперник – не кандидат «против всех», а «диванная партия». Но если вы честны и тратите свою энергию на пользу округа и города, то люди это обязательно оценят.

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ЗАСЕДАЛИ С УТРА И ДО ВЕЧЕРА

Затем бывшие и действующие депутаты получили награды от регионального правительства, областной Думы, городской администрации.

Среди награжденных была Галина Кудрявцева. Она застала становление Гордумы и не вошла только в ее действующий созыв. Галина Александровна всегда страстно защищала интересы граждан и высказывала свою точку зрения напрямую и подчас довольно жестко. Экс-депутат, претендовавший на кресло мэра Воронежа, по сей день не изменяет себе:

- Разумеется, самые лучшие годы для городской Думы – это были первые годы, потому что тогда мы строили местное самоуправление, все было новое. Группа депутатов отстаивала законность, боролась за соблюдение Конституции. Другая часть депутатов держалась за старые обычаи. Эта борьба в конечном итоге вылилась в то, что Устав Воронежа был приведен в соответствие с законодательством. В городе вернули выборы мэра. Заседания начинались с утра и заканчивались поздно вечером, иногда переносились на второй-третий день. По каждому вопросу была такая дискуссия! Все это было возможно потому, что в Думу избирались депутаты не по партийным спискам. А в 2001 году на трибуне городской Думы я отстаивала отмену продажи детских садов. Я одна выходила и говорила, что через семь лет у нас будет с этим проблема. Кто-то надо мной тогда смеялся… К сожалению, не все могут смотреть в будущее, - рассказала Галина Кудрявцева.