Ростелеком развивает цифровые сервисы для предпринимателей

Факт: бизнес нуждается в новых технологиях и цифровых сервисах. Тот, кто быстрее их осваивает, тот и становится более успешным. Услуги «Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС», «Интерактивное ТВ для бизнеса», «СМС-рассылки» не просто облегчают жизнь предпринимателя, но и формируют его успешность. Основной плюс Ростелекома - большая база, чтобы хранить и обрабатывать огромные объемы данных. И предприниматель покупает сервисы без затрат на сетевую инфраструктуру (никакого дорогого «железа», лицензий и поддержки).

Так воруют же!

Не секрет, что воровство на рабочем месте или в торговом зале – одна из самых распространенных проблем. Вот и ее в том числе помогает решить услуга «Видеонаблюдение». Это возможность удаленного просмотра видео и хранения видеоархива.

- Повышение эффективности бизнеса

- Инструмент дисциплинирования сотрудников

- Контроль обслуживания клиентов

- Удаленное проведение проверок, контрольных закупок

- Разбор конфликтных ситуаций

Видеоаналитика - дополнительный сервис, позволяющий распознавать объекты и анализировать видео в соответствии с бизнес-задачами клиента. Модуль видеоаналитики позволяет определять количество вошедших и вышедших посетителей, пересекающих заранее установленный отрезок линии в одном из двух возможных направлений, называемых «вход» и «выход».

Система по запросу построит отчет и графики по заданным параметрам. Данные также отображаются в виде online-счетчика (в левом верхнем углу экрана монитора), показывающий кол-во вошедших и вышедших из помещения посетителей.

Детектор оставленных предметов

Модуль предназначен для оперативного обнаружения оставленных предметов в зоне наблюдения. Возможно задавать зону для работы детектора на изображении с камеры, задать максимальный и минимальный размеры оставленных предметов, а также указывать время, по истечению которого предмет будет считаться оставленным

Тревога - на экране оператора оставленный предмет (объект) подсвечивается красной рамкой; одновременно генерируется тревога и в системе создаётся соответствующее тревожное событие.

Барышня – не алло…

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через «облако».

Вкалывают роботы…

Суть почти всех цифровых сервисов – исключить из технологического процесса человеческий фактор. Человек концентрируется на контроле, анализе и принятии решений. Все… Программы готовят для этого набор информации. Без пристрастий, ошибок, мнений…