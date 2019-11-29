«Врачи говорили, что из такого тяжелого состояния не выходят»: мать двоих детей победила рак благодаря любви близких

Мы продолжаем рассказывать о людях, которые своим примером доказали, что рак – не приговор. Здесь речь не о болезни, ведь она одна. Герои проекта – вылечившиеся. Поэтому здесь портреты тех, кто смог.

- 4 августа 2009 года мы с мужем отметили восьмую годовщину. А 5-го пришли результаты анализов. У меня рак крови. Тогда было очень страшно и жутко от мысли, что это не лечится. К празднику я купила красивое белое платье и заявила маме, что если они будут меня хоронить, то в нем. Не понимаю, как могла такое ей сказать, но на тот момент в голове - хаос.

Александре Роднищевой 36 лет. Она – директор благотворительного фонда «Добросвет», который занимается помощью онкобольным детям и молодым взрослым. Наша героиня не понаслышке знает, что такое рак, ведь 10 лет назад она его победила.

«Вселенной пришлось дать мне большой пинок»

Жизнь Александры складывалась стандартно. Хорошо училась в школе, закончила экономический факультет, а затем устроилась на работу бухгалтером. В личной жизни тоже все складывалось. С мужем Саша познакомилась еще в школе – парень был одноклассником ее брата. Молодые люди часто проводили время в одной компании, а затем уже после окончания учебы их дружба переросла в любовь. Ребята поженились, когда девушке было всего 18, а ее избраннику - 20. Вскоре у них родились дочка и сын.

Александра с мужем.

- Все складывалось, как по правилам. Но сейчас я понимаю, что мое предназначение было не в этом. Вселенной пришлось дать мне большой пинок в виде болезни, чтобы до меня дошло, - рассказывает Александра. - Тогда не думала о других. Были только я и моя семья. По натуре ведь человек упрямый и своенравный. Муж даже шутит, что есть только мое мнение и неправильное. Поэтому знаков, которые, вероятно, тогда посылала мне судьба, я не видела. Не хотела замечать.

«Вылечиться все никак не получалось»

Острый лейкоз. Эти слова до сих пор болью отзываются в сердце Александры. Откуда взялась болезнь? На тот момент наша 26-летняя героиня не замечала, что организм подавал ей сигналы. Сначала появилась аллергия, а за месяц до объявления диагноза – ангина. Саша еще с детства болела ей часто, поэтому в этот раз не предала значения.

- Я не обращала внимания даже на то, что сильно потеряла в весе. Мне казалось, что, если у меня болит горло, и я мало кушаю, то это нормально, - рассказывает героиня.

Александре удалили гланды, но вылечиться все никак не получалось. Болезнь не купировалась. Тогда лечащий врач направил ее на обследование.

- Так получилось, что в жизни мне всегда на пути встречались суперврачи. Даже лор. Это молодой доктор, пытливый ум и неравнодушие которого помогли понять, что со мной что-то не так. Он отправил меня к гематологу, а тот уже выяснил, чем я заболела, - вспоминает Александра.

Каждый день на счету

- Два месяца я вообще не принимала и даже отрицала диагноз. Мне казалось, что сейчас сделают еще один анализ и выяснится, что врачи ошиблись, но этого не происходило, - с дрожью в голосе рассказывает Александра.

Похожая ситуация с ошибкой действительно была, когда она поехала на обследование в Москву. Нашей собеседнице сказали, что диагноз у нее легче и лечение проще. А через три дня медики заявили, что ошиблись, лишив последней надежды на то, что это всего лишь страшный сон.

Затем Александру ждали тяжелейшие курсы химиотерапии. С лечением медлить было нельзя. Ведь в такой ситуации каждый день на счету.

- Первый курс химиотерапии закончился за несколько дней до 1 сентября. Показатели крови улучшились, и врач разрешил мне немного пожить дома. Это было очень важно для нашей семьи. Я смогла отвести дочь в первый класс. К тому моменту волосы уже выпали. Это тоже было нелегко пережить. Муж и мама купили мне парик, который похож на мои прежние волосы. Я сделала макияж, надела красивое платье и пошла, - рассказывает наша собеседница.

Александра с семьей 1 сентября 2009 года.

На фотографиях с праздника Александра выглядит потрясающе. Ни малейшего намека на болезнь. Однако лечение только начиналось, и его итоги были неизвестны.

После этого были еще курсы. Один из них давался особенно тяжело. 10 дней Александра провела без еды и воды. Состояние оценивали, как крайне тяжелое. Врачи говорили, что из него пациенты не выходят, но она все равно держалась и верила в лучшее.

«Не осознавала, что могу уснуть и не проснуться»

- В тот момент я поняла, что в лечении онкологического заболевания самое важное четко выполнять все указания лечащего врача, самообразовываться, чтобы понимать, что с тобой происходит и вовремя сигнализировать об изменениях. Быть таким дисциплинированным учеником-отличником. Тогда шансы на выздоровление повышаются в разы. Второй момент – настрой. У меня была схема рубежей. Я переживала за детей. Поэтому сначала я говорила себе: «Надо отвести дочь в первый класс». Следующий рубеж - отправить в школу сына. «Год мы еще поживем». Потом начала думать о том, что этого мне мало. Надо, чтобы они закончили начальную школу, а затем и старшие классы. «Я хочу видеть, как растут мои дети». Так и жила. Не давала себе вариантов, что будет иначе.

С Александрой всегда была мама и муж. Они ночевали в больнице все 10 месяцев лечения. Ни дня девушка не провела в одиночестве. Спали на небольшой лавочке, чтобы не оставлять ее одну.

- Благодаря им у меня не было моментов уныния. А вот плохое состояние – да. Невероятная слабость, очень хотелось спать. Но внутри я ощущала себя нормально. Я не осознавала, что могу уснуть и не проснуться. Просто нет сил и все. Однажды даже потеряла сознание – резко упало давление. Сбежались врачи, у всех была паника. А я просто чувствовала усталость. Страшно близким, ведь они видели, что со мной происходит, - делится Александра.

Детей Саша старалась от болезни оградить. Не пугать страшными словами. К слову, пятилетний сын еще мало что понимал. А вот семилетняя дочка пыталась расспрашивать о диагнозе. Но мама не говорила, не хотела пугать страшными словами. Однажды девочка увидела ее без парика, но сделала вид, что ничего не заметила. До сих пор в семье открыто не говорят о случившемся. Слишком тяжелым был этот период. Слишком болезненны воспоминания…

Детей от болезни Александра старалась оградить.

«По пять дней в неделю болела гриппом»

На химиотерапии лечение не закончилось. Девушке потребовалась операция по трансплантации костного мозга.

- Как-то у меня спросили, кто мой герой. Я, не задумываясь, ответила – муж. С ним я провела уже большую часть своей жизни. Это тот человек, который совмещал работу, поиск лекарств для меня и воспитание детей. Успевал съездить во все аптеки и привезти все необходимое. Когда я отправилась на операцию в Москву, он тоже был рядом. В пятницу вечером после работы выезжал ко мне, проводил со мной выходные и уезжал обратно. Он не испугался трудностей, верил в меня. Муж сделал все, чтобы сберечь меня и нашу семью, - с улыбкой говорит Александра.

Операция прошла, и в мае 2010 года Александра смогла вернуться домой. Процесс возвращения в обычную жизнь происходил постепенно и не просто. Ведь после было еще и поддерживающее лечение.

- Раз в неделю я пила таблетки и делала уколы, от которых пять дней болела гриппом. Я прям к этому готовилась. Температура, озноб. И так все время, - вспоминает Александра.

«Моя история мотивирует других»

После этого один раз в месяц девушка ездила в Москву для контроля анализов, а затем - раз в три месяца. Но осознание того, что опасность миновала, все еще не приходило.

- Ужасно страшно было сдавать анализы. Каждый раз меня трясло, сердце замирало. Долгое время я почти не выходила из дома. Иммунитет фактически упал до нуля. Мне врачи даже запрещали общаться с людьми, которым недавно сделали прививки. Была даже такая справка. Из-за этого бросила работу. Да и физически не смогла бы перенести полный рабочий день. Но расставание с ней все же прошло безболезненно. Ведь на первом месте стояло здоровье, - рассказывает Александра.

Александра каждый день чувствует ценность того, чем занимается.

А затем, когда все успокоилось, Александра задумалась о тех, кто тоже столкнулся с такой болезнью. А как они?

- Возникла потребность, поговорить с ними, узнать об их судьбе. Долгое время общалась в Сети с женщиной, которая тоже болела лейкозом. Тогда благотворительный сектор был представлен только крупными фондами, которые у всех на слуху. Я познакомилась с работой питерской «Адвиты». Потихоньку начала помогать им. До сих пор восхищаюсь их деятельностью, ведь детям помогают все, а взрослым – единицы. Параллельно узнавала о том, что же есть в Воронеже. И вот знак. Случайно я увидела в лифте листовку «ДоброСвета» и решила сходить на волонтерское собрание. Это было в 2014 году, фонд на тот момент только год существовал. Я очень волновалась, когда шла туда, не знаю почему. Думала, примут ли меня там, чем я могу им помочь. В итоге я пришла и осталась насовсем, - рассказывает наша собеседница.

Александра говорит, что теперь она каждый день ощущает ценность того, чем занимается.

- Здесь даже речь не о результате, а о самих маленьких действиях. Ты – обычный человек – можешь помочь другой жизни. Это первый момент. А второй – моя личная история, которая мотивирует других заболевших бороться и внушает веру в то, что все лечится, - говорит Александра.

Наша героиня считает, что такие болезни не даются просто так. Они переворачивают жизнь и в итоге расставляют все по своим местам.

- Вообще для меня рак – это про любовь. Потому что, когда я заболела, вокруг меня было сосредоточение этого чувства, заботы, тепла. А теперь это то, что я ношу в себе. Только любовь может помочь справиться со всем и показать тот путь, по которому надо идти, - уверена наша героиня.

P.S. В момент нашего интервью Александре позвонили из московского фонда «Друзья». В прошлом году там открылась школа профессиональной филантропии – благотворительности и помощи нуждающимся. Конкурс на обучение там - пять человек на место. И она смогла заполучить его. Наша героиня невероятно счастлива. Ведь сейчас у нее новая насыщенная жизнь.

Наша героиня считает, что вылечиться ей помогла любовь и забота близких.Фото: Юлия ДИДЕНКО

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