Елена Ксенофонтова: На Новый год наряжаю 15 елок!

Со 2 декабря на СТС стартует продолжение популярных сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон». В новом сериале «Кухня. Война за отель» противостояние развернется между Нагиевым, открывшем казино на Красной поляне, и Элеонорой, которая купила новый отель неподалеку. Воронежцам повезло увидеть первые серии раньше всей страны. А актриса Елена Ксенофонтова открыла зрителям некоторые тайны съемок.

- Когда я впервые увидела сценарий «Кухни», была в ужасе: Элеонора была написана обычной стервой, которая просто все разрушает вокруг. Мне так скучно, я обратилась к продюсерам, что соглашусь участвовать при условии, что буду ее игать живой, человеком со страстями, слабостями. Я благодарна, что они согласились с моим видением, - призналась Елена Ксенофонтова. - В этом сезоне, когда Элеонора вступает на тропу войны, она мстит, но остается человеком - трогательным, романтичным, чувствующим...

НРАВИТСЯ, КОГДА Я ВХОЖУ В ОТЕЛЬ - И ПЕРСОНАЛ ВСТАЕТ НАВЫТЯЖКУ

- Елена, ваша героиня Элеонора где бы ни появлялась, всегда обращает на себя внимание, чему вы у нее научились или, наоборот, какими своими качествами наделили ее? – поинтересовалась «Комсомолка» у актрисы.

- Элеонора - это не я, и я - не Элеонора. Хотя мне нравится, когда я вхожу в какой-нибудь отель, и персонал встает навытяжку, мне кажется, в этом что-то есть… Элеонора – женщина, которая даже после бурного секса встает с хорошей укладкой, это женщина – мечта. Я – не такая, меня часто можно увидеть в рваных джинсах, в растянутом свитере. Она – королева, абсолютная уверенность в том, что когда она входит, все влюбляются, я учусь у нее любить себя.

- Как вам работается с двумя Дмитриями – Нагиевым и Назаровым? Мужчины-артисты капризны?

- Если я сейчас скажу, что они такие все капризные, а я белая и пушистая, буду права только отчасти. Это не просто коллеги. Это мои друзья. С одним Дмитрием я знакома 17 лет, с другим – больше 10. У нас очень хорошие, теплые отношения, мы работали вместе на разных картинах. Они любят меня, я люблю их. На проекте «Кухня», а потом «Отель Элеон» очень добрые отношения, никогда не было даже намека на конфликт.

- Съемки «Кухня. Война за отель» проходили в Сочи, говорят, между съемками вы пристрастились к экстремальному отдыху? Чем он вас привлекает?

- Я люблю такие вещи. Это у меня в крови, мне нравится пробовать что-то новое. Я люблю брать себя на слабо. Раз боюсь, значит, нужно пробовать. Так вот я очень боюсь высоты. В итоге я спускалась на параплане, летала на воздушном шаре. Когда сын увидел эту махину, так сник. Когда мы так резко взлетели, он сказал: мама, я буду делать все, что ты скажешь, только выпусти меня отсюда… Когда прокатилась на фуникулере, мне показалось это таким скучным, что в обратную сторону я пролетела на тросе над ущельем со скоростью 80 км/ч. Моему опыту позавидовали и за мной последовали еще несколько женщин, мужчины не рискнули. А во время съемок все самое экстремальное было у Нагиева. Он бегал за свиньей, за ним бегал медведь, его догонял Назаров.

- Какой самый опасный момент был во время съемок?

- Самый опасный для меня – когда делают что-то не со мной, а когда что-то я делаю. Когда я по сюжету на Нагиева выливала стакан воды, пришлось делать несколько дублей – у меня все время вода переливалась выше его головы. Он говорит: да не бойся, лей нормально. В итоге я так попала ему в глаз, что он неделю не мог оправиться. Потом нам надо было снять пощечину Нагиеву, он стал бояться, что у меня очень тяжелая рука. Я переживаю, боюсь сделать кому-то больно.

Елена Ксенофонтова в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В МОЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ

- Артисты по роду деятельности половину жизни проводят в отелях. Вы привередливый гость в гостиницах, ресторанах?

- Я не привередлива. Я выросла на борще, пельменях, я люблю восточную кухню, так как выросла в Северном Казахстане. Плов, манты, хинкали, за них, что называется, Родину продам! Я не умею держать диеты, все, что вкусно, ем. Исключение составляет только тайская кухня, ее я не люблю.

- Если бы вы были в реальности хозяйкой отеля, на чем бы вы сделали акцент?

- Я абсолютно не человек бизнеса, мой отель сразу бы разорился, очень много было бы бесплатных постояльцев... А в моем отеле, наверное, Новый год был бы круглый год! Я коллекционирую елочные украшения. Новый год для меня – особый праздник, других праздников кроме дня рождения детей, для меня не существует. В своем доме я ставлю 10-15 елок, разного размера, какие-то свисают с потолка. Я много лет коллекционирую эксклюзивные елочные украшения, их количество уже перевалило за 10 000. На сегодняшний момент я могу нарядить редкими игрушками около 50 елок. Мне уже «королевство маловато, развернуться негде», поэтому в этом году пять счастливчиков из числа моих близких друзей получат в подарок от меня украшенную елку.

- Раз вы так любите Новый год, наверное, у вас были яркие новогодние воспоминания из детства.

- Не могу вспомнить волшебства. Все волшебство началось, когда я стала мамой. Начала придумывать своим детям особенные подарки, устраивать праздники с детьми друзей. Уже 17 лет к нам приходит один и тот же Дед Мороз. Он или прилетает через балкон, или мы находим его спящим в детской. Дети моих знакомых считают, что все вокруг Деды Морозы не настоящие, а наш – самый настоящий. Мы все верим в Деда Мороза, и даже мой 17-летний сын, и слава Богу! У нас много традиций, в том числе дети сами принимают решение дарить подарки родителям, если они их заслужили, и какие. Был случай, когда один из пап «не заслужил». Я прячу подарки под разными елками – найти их настоящий квест.

АКТЕР ПРИНОСИТ В ЖЕРТВУ ВСЕ, О ЧЕМ МЕЧТАЕТ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

- Что вы пожелаете воронежцам на Новый год?

- С возрастом понимаешь, что когда нет здоровья – ничего нет, и радоваться нечему. Желаю здоровья! А также чтобы хотя бы на одну ночь забыть обо всех проблемах. Жизнь доказала, что праздник приходит только к тем, кто этого действительно очень сильно хочет. Поэтому, несмотря на то, верите вы в Деда Мороза или нет, если сам себе Новый год не организуешь, никакого волшебства не случится. Надо приложить все усилия и организовать себе настоящий праздник. Наступает мой год, Год крысы, я намерена быть счастливой целый год, чего и вам желаю!

- Что вы посоветуете начинающим артистам?

- Я начну вас отговаривать, потому что не существует более жертвенной профессии. Своих детей я буду отговаривать до последнего, хотя уже чувствую, куда движется моя дочь. Вы принесете в жертву профессии все, о чем мечтает нормальный человек. Она регулярно будет разрушать все ваши планы, амбиции, проверять вас на устойчивость. Быть счастливым, принципиальным в данном деле очень сложно. Самое главное – научиться закрывать глаза на все, не обращать внимания на то, что говорят, пишут, слушать только себя.

- У вас есть мечта, связанная с карьерой?

- Было время, когда я мечтала о каких-то ролях. Удивительно, но ни одной из них я не сыграла, а какие-то мечты уже переросла: уже не сыграю Аглаю из «Идиота» Достоевского, Джульетту. Я хочу экспериментов, конечно, интересных ролей. Но все мои мечты сейчас свелись к мечтам о будущем моих детей. Большую часть жизни я мечтала о карьере, сейчас я мечтаю о простом человеческом счастье.

Сериал "Кухня.Война за отель" по будням в 19.00 на СТС.