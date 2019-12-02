2019-12-02T15:48:52+03:00
Общество

Воронежцы могут получить госуслуги по жилью в электронном виде

Сделать это не составит труда на портале www.govvrn.ru
Татьяна МИСТЮКОВА
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Автор фото Т.ПодъяблонскаяАвтор фото Т.ПодъяблонскаяФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Управление экономики администрации города Воронежа напоминает, что жители могут получить муниципальные услуги, связанные с жильем, в электронном виде. Речь идет о признании помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. Сделать это можно на портале Воронежской области (www.govvrn.ru).

- Для получения муниципальной услуги вам необходимо войти в личный кабинет портала, используя логин и пароль, полученные при регистрации на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), указать местоположение «г. Воронеж» и выбрать раздел «Жилищные отношения». В любое время суток вы можете ознакомиться с порядком и условиями оказания муниципальной услуги, подать электронное заявление и необходимые документы, следить за ее исполнением (в ходе оказания услуги орган, ее предоставляющий, направляет в личный кабинет заявителя информацию об этапе исполнения услуги), - пояснили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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