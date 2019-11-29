2019-11-29T18:30:20+03:00
Общество

В Воронеже наградили победителей городского смотра-конкурса «Лучший тренер года»

Торжество прошло во Дворце творчества детей и молодежи
Татьяна МИСТЮКОВА
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Мероприятие посетили почти 600 педагогов учреждений спорта и дополнительного образования. Их заслуги отметили вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая, первый заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Воронежской области Олег Горобий, депутаты Гордумы и другие.

Открывая церемонию награждения, вице-мэр поздравила присутствующих от имени главы Воронежа Вадима Кстенина и пожелала им здоровья, успехов и большого личного счастья.

– Ваш труд поистине ярок и велик для нашего города, потому что именно вы куете славу Воронежа как крупного спортивного центра, это вашим талантом у нас появляются чемпионы России, Мира и Олимпийских игр, – сказала Надежда Савицкая.

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Она вручила награды в номинации «Командные игровые виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр». Лучшей здесь стала Наталья Корнева – тренер по волейболу СШОР №3. Второе место занял тренер по волейболу СШОР № 25 Сергей Мирошниченко. На третьем месте – Владислав Грызунков, тренер по баскетболу СШОР № 9.

В номинации «Циклические виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр», отмечена Наталья Елиферова – старший тренер по велосипедному спорту СШОР №8. Она, а также разделившие втрое и третье места тренеры по легкой атлетике СШОР №5 Александр Исаев и Руслан Мащенко, получили заслуженные награды из рук депутата Гордумы Алексея Пинигина.

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Следующею номинацию - «Единоборства, включенные в программу Олимпийских игр» - представил первый заместитель руководителя регионального департамента физической культуры и спорта Олег Горобий. От лица коллег из сферы культуры тренеров поздравил руководитель управления культуры города Андрей Харитонов и, пожелав всем присутствующим не только спортивного, но и творческого настроения. Он вручил награды в номинации «Единоборства, не включенные в программу Олимпийских игр». Награды в номинации «Виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр», где победителем стал тренер по спортивному ориентированию МБУ СШОР № 18 Александр Малыгин, вручал руководитель управления физической культуры и спорта Воронежа Александр Бахтин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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