Юлия Резникова: «Что нужно любому предпринимателю? Сосредоточиться на развитии своего дела»

Вам интересны новые меры государственной поддержки предпринимателей? Хотели бы получить кредит на развитие своего дела под 8,5%? Или же знать расписание бесплатных форумов в регионе? Сегодня по всей России создается система комплексного сопровождения для тех, кто мечтает реализовать свои инициативы. Центр «Мой бизнес» откроется в Воронеже уже в декабре.

Если вы только-только стартуете, то наверняка у вас есть немало вопросов, быть может даже страх: «Все ли получится?» Чтобы вы могли поверить в себя, скажем, что эта программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». То есть при поддержке Министерства экономического развития РФ.

А для того, чтобы вы обрели предпринимательскую смелость, мы хотели бы познакомить вас с Юлией Резниковой, руководителем группы компаний «Оценка Черноземья». В этом году ее делу исполнилось 15 лет! Как признается сама бизнес-леди, теорию ей приходилось осваивать на практике. И ее опыт наверняка поможет вдохновиться и вам!

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Вызовы предоставляют новые возможности

- Для меня бизнес - это вызов, - делится Юлия Резникова. - Есть люди, которые мечтают заниматься предпринимательством. Моя история начиналась по-другому: я не хотела. Мне не нужен был бизнес. Но когда мне было 20 лет, передо мной предстал трудный выбор – идти работать по найму, или продолжить дело отца. В моем бюджете было только 30 тысяч рублей. Первый вызов, на который мне предстояло ответить – смогу ли я? И я не жалею, что сказала тогда «да».

Что же касается бизнеса, то первый этап развития компании «Оценка Черноземья» занял шесть лет. За это время нашей собеседнице пришлось нанимать сотрудников, открывать офисы, делать рекламные кампании. И тут важно сказать не столько о специфики услуг оценки того или иного имущества, сколько о требовании любого дела: самое важное - это человек.

- Из опыта первых лет я вынесла решение: «горячие» контакты нужно превращать в обращения знакомых и друзей тех, кто ко мне уже пришел. На первом этапе своего развития я жила людьми, - признается Юлия Резникова.

Со временем пришла стабильность: свой офис, хороший оборот, сотрудники по найму. Но это тоже вызов. Стабильность может стать началом конца. Тогда Юлия Резникова задумалась о сопутствующих услугах.

- У нас был вариант ведения бухгалтерской отчетности. Я нашла человека, которого решила сделать директором. Вместе с ней мы открывали новый офис, покупали оборудование, заключали первые договора. Бизнес проработал ровно две недели. Оказалось, что мой директор работала на соседней улице и заключала соглашения с теми же людьми. Это был урок - бизнес могут увести. За ним нужно следить и его нужно защищать, - комментирует наша собеседница.

Сейчас компания «Оценка Черноземья» столкнулась с очередным вызовом - трансформацией. Экономика становится цифровой - этому требованию времени нужно соответствовать.

- Я работаю в городе Россошь, население которого 60 тысяч человек, - говорит Юлия Резникова. - Но благодаря трансформации мы вышли не только на Воронежскую, но и на Московскую, Белгородскую, Липецкую области. Так вызов предоставил нам новые возможности. Этот этап еще не завершился.

Точка перезагрузки

В ноябре Юлия Резникова выступила в качестве спикера на семинаре в рамках проекта «Мой бизнес»: она поделилась своим опытом и ответила на актуальные вопросы. С открытие нового офиса будет сделан акцент на консультативную поддержку бизнес-сообщества. А это значит, что еще больше людей смогут принять участие в круглых столах, конференциях и семинарах.

- Что касается государственной поддержки, то мы стараемся максимально воспользоваться каждой возможностью участия в мастер-классах, лекциях, вебинарах. Информационная поддержка важна. Все это помогает следить за рынком, понимать, куда мы движется. Когда слушаешь реальные истории людей, а не просто теорию, это учит тому, как не совершить чужие ошибки и как соответственно правильно поступить, - отмечает руководителем группы компаний «Оценка Черноземья».

Для спикеров подобные выступления - это хорошая возможность не только обменяться деловыми контактами, но и найти свою точку перезагрузки.

- Спикер должен подготовить материал. Для этого важно понять, что ты можешь дать людям полезного. При этом ты подводишь для себя внутреннюю черту, от которой, продолжая анализ, можно идти дальше. Опытный предприниматель может скорректировать направление или даже поменять его, - считает Юлия Резникова. - Те выступления, которые были организованы под эгидой «Моего бизнеса», многое мне дали. Некоторые моменты я пересмотрела, что-то открыла с новой стороны.

Наша собеседница уверена, что на первых шагах любому человеку необходима поддержка. Нужно больше информации для тех, кто только открывает свое дело. При этом было бы хорошо развивать эту идею не только в Воронеже, но и области.

- Что нужно любому предпринимателю? - задает вопрос Юлия Резникова. - Сосредоточиться на развитии своего бизнеса, организации внутренних процессов. Систематизация, которая позволяет никуда не бегать - это дорогого стоит. Тем и важен центр «Мой бизнес» - он поможет максимально быстро отражать изменения в предпринимательской сфере.