Воронежцы попросили мэра отремонтировать двор, канализацию, снести бесхозное здание и спилить сухостои

Жительница дома № 17 по ул. Кривошеина Людмила Ермолаева попросила мэра привести в порядок дворовую территорию.

ПОД НОВЫМ АСФАЛЬТОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАРЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Жители дома по этому поводу уже обращались в управу района, но сроки работ все время отодвигались. Во дворе разбито асфальтовое покрытие, пришла в негодность детская площадка.

– Во дворе меняли трубы, все перекопано: асфальтового покрытия практически нет, ужасные ямы. А после демонтажа старого оборудования остались металлические штыри, – пояснила Людмила Ермолаева.

Вадим Кстенин рассказал, что двор дома№17 включили в программу комплексного благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (является составной частью национального проекта «Жильё и городская среда»). Его благоустроят в будущем году. Также глава города поручил в ближайшие дни ликвидировать торчащие из земли штыри – остатки срезанной детской площадки.

Присутствовавший на приёме руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха также подтвердил, что в будущем году по выбору граждан запланирован обширный перечень работ по благоустройству дворовой территории.

– Проработайте с ресурсоснабжающими организациями график по ремонту коммуникаций. Недопустимо, когда из-за отсутствия синхронизации, новое асфальтовое покрытие приходится вскрывать, чтобы заменить ветхие трубы. Поэтому под всеми отремонтированными проездами, вновь установленными детскими площадками не должно быть старых коммуникаций, – поручил мэр Вадим руководителю управления ЖКХ.

Жительница ул. Волго-Донской Антонина Цветкова попросила снести бесхозное здание рядом с многоэтажкой. По словам пенсионерки, его используют люди без определенного места жительства, там постоянно случаются пожары.

– Выясните, кому принадлежит постройка, кто собственник. Если оно бесхозное, то его надо оформить в городскую собственность и снести, – поручил Вадим Кстенин заместителю руководителя управы Левобережного района Ивану Молоканову.

Также Антонина Ивановна пожаловалась на сухостойные деревья возле дома. Мэр поручил на месте провести обследование деревьев и оценить их состояние, а также объем работ. Затем, после получения порубочного билета, провести опиловку.

ПОДВАЛ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Житель дома № 15 по улице Героев Сибиряков Анатолий Бобров пожаловался на текущую в подвале канализацию.

– У нас регулярно засорялась канализации в подвале. Из-за этого жить невозможно: сыро, запах ужасный. Обращения в управляющую компанию не давали результата, проблема повторялась снова и снова, – пожаловался Анатолий Федорович.

Как пояснил руководитель управы Советского района Олег Копытин, по указанному адресу «РВК-Воронеж» уже промыла канализационную сеть и очистила смотровые колодцы от корней и ила.

– Подвал ваш приведут в порядок, – пообещал мэр. И поручил руководителю управы и руководителю управления ЖКХ взять ситуацию на контроль.

– Мы видим, что ситуация с засором повторяется из раза в раз, поэтому возможно дело не в доме, а имеет место какая-то системная проблема. Сейчас утечка и ее причины устранены, но если ситуация повторится – обращайтесь сразу к руководителю управы, – сказал Вадим Кстенин.

Все просьбы, прозвучавшие в ходе приема, мэр взял на личный контроль.