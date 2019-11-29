Депутата Госдумы Сергея Гаврилова от Воронежской области наградили в Кремле

Председателю комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергею Гаврилову вручена Почетная грамота Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.

Коллеги поздравили парламентария с наградой, отметив его заслуги в миротворческой деятельности, укреплении гуманитарных связей с парламентами других стран, прежде всего, участниками Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Депутат Сергей Гаврилов выразил благодарность за высокую оценку его деятельности. «Мы делаем всё, чтобы укрепить отношения дружбы и солидарности между парламентами в совместной борьбе за мир, за разоружение, за православное единство, несмотря на попытки нас разделить, изолировать», - отметил парламентарий.

Напомним, что Сергея Гаврилова связывает со многими воронежскими предприятиями тесное сотрудничество. При его непосредственной поддержке проходят мероприятия по линии профсоюза Воронежского авиазавода, спортивные мероприятия на Нововоронежской АЭС. Воронежская приемная депутата Госдумы Сергея Гаврилова оказывает действенную правовую помощь жителям региона, среди которых пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.