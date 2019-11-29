В санатории имени Дзержинского объявили «Черную пятницу»

Санаторий им. Дзержинского присоединился к акции «Черная пятница». Лечебное учреждение дарит своим посетителям скидку 20% при покупке абонемента в аквацентр сроком на 6 и 12 месяцев.

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В санатории рассказали, что прибрести абонемент по льготной цене можно с 29 ноября по 1 декабря.

- Мы позаботились о том, чтобы каждый отдыхающий чувствовал себя комфортно. Специальное деление бассейнов для взрослых и детей позволяет всем отдыхать и наслаждаться водными процедурами с максимальной пользой, безопасно и весело. Бассейны аквапарка оснащены современным оборудованием по подготовке и очистке воды согласно требованиям САНПИН, - отметили в лечебном учреждении.

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Санаторий расположен в селе Чертовицы в 25 км от Воронежа, в максимально комфортной транспортной доступности от города.

Контактные телефоны: 8 800 7777 290, 227-99-99

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