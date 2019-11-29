В Воронежской области появится экскурсионный железнодорожный маршрут для школьников

На заседании правительства области, которое провел губернатор Александр Гусев, прозвучал ряд докладов о внедрении лучших практик других регионов РФ. Руководитель департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников рассказал о межрегиональном туристском образовательном проекте «Вагон знаний».

«Несколько лет назад на базе железнодорожного маршрута РЖД «Самара – Пенза» стартовал туристско-образовательный проект для школьников в учебный период (исключая каникулярные и праздничные дни). Он представляет собой экскурсионную поездку на железнодорожном транспорте с интерактивными образовательными занятиями по пути следования, а также - экскурсионной программой в пунктах назначения», - сообщили в правительстве области.

Проект воронежским чиновникам понравился (в том числе тем, что он направлен на развитие внутреннего туризма), и в прошлом году они приступили к его разработке в формате использования пригородных поездов.

«На сегодняшний день разработаны пять туристических маршрутов по Воронежской области с проведением интерактивных образовательных программ», - пояснили в региональном правительстве.

30 августа на VII Воронежском городском образовательном форуме состоялась презентация проекта для образовательных организаций. Кроме того, было подписано соглашение о взаимодействии с одним из ведущих региональных туроператоров, а с ППК «Черноземье» проработан вопрос о запуске пилотного маршрута по территории Бобровского района Воронежской области. Под школьные экскурсии выделили два пассажирских вагона. Маршрут в Бобров стартует 14 декабря. Сейчас на него набирают группы учащихся. В следующем году проект продолжится.