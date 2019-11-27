Гордума определила, что можно строить рядом со школами и больницами

В среду, 27 ноября, в рамках 48 заседания Воронежской городской Думы парламентарии приняли пакет изменений в действующие регламенты. Речь идет о Генеральном плане города и Правилах землепользования и застройки.

«ВСЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ВОЙДУТ В НОВЫЙ ГЕНПЛАН»

О сути изменений рассказал председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Гордумы Иван Кандыбин.

В какой-то зоне мы согласовали строительство храма, но основные изменения касаются зон О5 и Р4. Зона О5 – это зона дошкольных и школьных сооружений, в которую вносится разрешение на строительство парков, скверов, садов и так далее. Особых возражений при принятии данного вопроса у депутатов не было, поскольку если рядом со школой или детским садом появится сквер, это только дополнит позитив к общей картине, - отметил депутат.

Под зоной Р4, по его словам, на Генплане промаркированы лечебные учреждения.

- В Р4 добавляется строительство спортивных сооружений, снарядов и прочего. Дело в том, что в управление главного архитектора поступило несколько заявлений о том, что в определенных местах (лечебных учреждения) такое можно было бы сделать. В итоге мы решили эту практику распространить на всю зону Р4, но как условно-разрешенный вид использования. То есть комиссия по землепользованию совместно с управлением главного архитектора будет рассматривать каждый конкретный случай. И если это возможно, и с точки зрения градостроительной ситуации не будет мешать развитию данной зоны лечебных сооружений, то вопросов никаких не будет, - рассказал Иван Кандыбин.

Кроме того, все изменения, которые внесли депутаты в Генплан и Правила землепользования и застройки, найдут свое отражение в новом Генеральном плане Воронежа. Его сейчас разрабатывают в московском институте.

Все те изменения, которые сейчас проходят через городскую Думу, в обязательном порядке найдут свое отражение в новом документе. А потом мы скорректируем новые Правила землепользования и застройки, - подчеркнул председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям.

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ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК СКВЕР РЯДОМ С КАФЕ

Также он прояснил один из вопросов, вызвавший среди депутатов дискуссию. Речь идет о кафе, которое находится на Московском проспекте. Объект долгое время не использовался по назначению. Теперь собственник хочет его привести в порядок. Депутаты выразили надежду, что это кафе, которое соседствует с оживленным перекрестком, не затруднит там трафик.

- По данному адресу находится объект недвижимости, который достаточно долго не использовался. Его собственник вышел с инициативой реконструировать кафе и привести в порядок прилегающий к нему сквер между проспектом Труда и улицей Электросигнальной. В итоге удалось найти компромисс, который устроил город с точки зрения благоустройства этой парковой территории, и с точки зрения развития этого объекта недвижимости. Его приведут в надлежащий вид. Да, возникали вопросы по поводу развития в этом месте улично-дорожной сети, но я думаю, что все эти нюансы в будущем проекте собственник учтет, - отметил Иван Кандыбин.

САДИК НА 9 ЯНВАРЯ ОТКРОЕТСЯ В ДЕКАБРЕ

Помимо прочего депутаты согласовали создание муниципального детского сада №8 на ул.9 Января, 68. Встроенно-пристроенный садик на 100 мест находится в новом жилом комплексе «Современник». Дошкольное учреждение возвела компания «ДСК» за собственные средства. После всех согласовательных процедур в Гордуме, мэрия сможет его выкупить и поставить на баланс муниципалитета.

Открытия садика дети и в большей степени их родители ждут с нетерпением – ближайшие детсады находятся за несколько остановок и переполнены на 40%. Новый садик откроется в декабре, и его смогут посещать дети от 1,5 до 8 лет.