2019-11-27T16:29:00+03:00
Общество

Воронежцы попросили депутата Гордумы поставить забор и привести в порядок ледовый каток

Михаил Гусев провел личный прием граждан в микрорайоне Боровое
Татьяна МИСТЮКОВА
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К депутату Воронежской городской Думы обратилась Вера Калитвина, проживающая на ул. Федора Тютчева, 8. В сентябре по соседству с ней открылась новая школа. При этом в ходе работ подрядчик сломал забор вокруг ее дома, поэтому по двору жительницы Борового вот уже несколько месяцев ходят много посторонних людей. Михаил Гусев пообещал ей помочь. По его словам, забор Вере Калитвиной поставят за счет внебюджетных средств.

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А спортсмен и активист Иван Плетнев попросил депутата привесит в порядок ледовый каток, расположенный недалеко от железнодорожной станции «Боровская»: организовать заливку и очистку площадки, заменить перегоревшие лампы, которые ее освещали в темное время суток. По словам Михаила Гусева, ситуация с освещением будет исправлена. Кроме того, он вызвался организовать покупку электрической снегоуборочной машины для очистки катка.

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- Основные проблемы, с которыми обращаются граждане, – обслуживание домов и благоустройство дворовых территорий. Наша задача – это повышение качества жизни граждан, надо уделять внимание обустройству территорий для занятия спортом и мест для проведения досуга. Городской парламент - это, по сути, приемная власти, в которую можно всегда обратиться с самыми острыми вопросами местного масштаба, - подчеркнул депутат Воронежской городской Думы.

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