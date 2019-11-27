«Тимуровцы» сегодняшнего дня

На протяжении нескольких лет по личной инициативе они постоянно ведут очень полезную и нужную работу: участвуют в районных и городских субботниках, уборках воинских захоронений и братских могил, оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Они делают это абсолютно бескорыстно и не ждут вознаграждения за свой труд.

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Свой очередной посильный вклад они внесли в наведение порядка на братской могиле № 16, расположенной на улице Ломоносова. В нем захоронено 275 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Вооружившись необходимым инвентарем, они очистили братское захоронение от сухой листвы, мусора, пыли и грязи. Со слов ребят, по личной инициативе они взяли шефство над этим воинским захоронением Центрального района, а это значит, что будут круглый год следить за чистой и порядком.

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В свою очередь управа Центрального района будет оказывать постоянную поддержку и помощь подрастающему поколению. Именно такие инициативы и мероприятия способствуют воспитанию патриотических чувств, интереса к своей истории и ответственности за ее судьбу.