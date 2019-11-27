В Воронеже попросили ТОС активнее подавать заявки на завоз песко-соляной смеси

В управе Центрального района состоялось совещание чиновников и руководителей органов территориальных общественных самоуправлений.

Они рассмотрели ряд вопросов, связанных с соблюдением правил благоустройства, мер пожарной безопасности на территории индивидуальной жилой застройки, а также мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах в зимний период.

Руководитель отдела по взаимодействию с населением и органами ТОС управы Центрального района Игорь Галкин попросил руководителей ТОС активнее включиться в сбор заявок на завоз песко-соляной смеси на улицы частного сектора района. Их нужно предоставить в отдел по взаимодействию с населением и органов ТОС управы района, кабинет 105.

На сегодняшний день в полном объеме песко-соляную смесь завезли на 40 улиц. Ее оставили в секторе индивидуальной жилой застройки – в тех местах, которые определили сами жители.

Кроме того, на совещании обсудили стартовавший в регионе конкурс общественно-полезных проектов ТОС, а также о необходимость участия руководителей самоуправлений района в предстоящем Втором съезде органов ТОС. Съезд пройдет в городе Павловске.

В завершении встречи ее участник обсудили еще ряд важных вопросов, касающихся обеспечения общественного порядка и благоустройства в секторе индивидуальной жилой застройки