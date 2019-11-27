В Воронеже обсудили воспитание детей-сирот в приемных семьях

20 ноября в воронежском Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения состоялся круглый стол, посвященный детям-сиротам и их приемным родителям. Событие прошло в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.

В работе круглого стола приняли участие директор центра Людмила Аверченко, педагог-психолог Ольга Пономарева, руководитель «Службы по устройству в семью» Андрей Ганцелевич, начальник отдела опеки и попечительства Левобережной управы Елена Кудрявцева и замещающие родители. Они обсудили пути усовершенствования деятельности по профилактике социального сиротства и сопровождения замещающих семей.

В частности, в рамках круглого стола его участники рассмотрели вопрос передачи ребенка на воспитание в семью, организацию совместной работы с органами и учреждениями системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, а также с медицинскими организациями.

Кроме того, замещающие родители смогли проконсультироваться по волнующим их вопросам с юристом и психологом.

НАША СПРАВКА

Всего на учете в отделе опеки и попечительства управы Левобережного района на 1 ноября текущего года состоит 218 детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), и 56 детей, воспитывающихся в приемных семьях.