Хутор Ломы на Новый год будет принимать гостей как обычно

Когда корреспондент «Комсомольской правды» приехал в парк Ломы, на месте пожара, случившегося в прошлую субботу, вовсю кипела работа. Урчала техника и перекликались рабочие, разбирая сгоревшие конструкции, раздавал команды Василий Козлов, неуемный директор Ломовского природно-ландшафтного парка.

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Любимое место отдыха тысяч воронежцев

Жизнь в хуторе Ломы вопреки случившемуся шла своим чередом. Все так же неторопливо рассекали холодный воздух крылья ветряной мельницы, с аппетитом жевала душистое сено шестимесячный лосенок Соня, пробовали первый лед на пруду нетерпеливые рыбаки.

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Новость о пожаре в Ломовском парке встревожила не только жителей Воробьевского района, где он расположен. Природно-ландшафтный парк успел полюбиться многим жителям других районов и городов Воронежской области. Внушительных размеров территория включает множество разнообразных инсталляций, сооружений и других достопримечательностей. Здесь любителей фольклора и ценителей народных промыслов с разных уголков России собирает фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая».

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Опустевший в далеком 1941 году хутор Ломы спустя много десятилетий получил вторую жизнь. На 150 гектарах территории высажены тысячи лип, берез, каштанов, акаций, кустарника и цветов. В теплое время на пруду работает оригинальная переправа - плавающая хата с паромщиком. Оборудованы пирсы, мосты. На берегу растет целая сосновая роща площадью 7, 5 гектаров, обустроены беседки. Радуют глаз несколько живописных гостевых домиков у воды, оборудованных всеми удобствами цивилизации. Скоро в них запустят отопление, так что туристам можно будет останавливаться для отдыха в Ломовском парке и в холодное время года.

Еще здесь установлен флюгер и солнечные часы, на которых время определяют кусты роз. В пруду свои плотины да домики построили бобры, степь кишит расплодившимися зайцами, в лесу есть косули и лоси.

Привлекают внимание посетителей и старинный колодец-журавль на берегу пруда, и «мертвый лес», с любовью созданный ландшафтными дизайнерами из высохших стволов деревьев, и старинная ветряная мельница.

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Восстановить сгоревшее поможет районная и областная власть

- Недавно обустроили степную экологическую тропу длинною в 3 километра, рассказывает о новинках Василий Козлов. - Основную часть закончим к Новому году, а остальное доделаем весной. При въезде в парк посетителей встречают несколько новых артобъектов - символическая русская печь, устремившаяся в небо, огромный муравейник с гигантскими муравьями размером с собаку. Построили несколько мостиков через овраги, водоемы.

В новогодне-рождественские праздники в Ломовский парк потянутся любители катания на лыжах и коньках, прогулок лесными тропами, где запросто можно встретить косулю или зайца. Наших меньших братьев-зверушек в заповеднике подкармливают, а иных и приручают.

Так в парке появилась лосенок Соня. Ему было несколько дней, когда он потерял мать. Лосенок бегал за трактором, жалобно крича, очевидно принимая его за родительницу. Механизаторы привезли лосенка, вместе его и выходили. Пришлось даже завести несколько коз, потому что коровье молоко ему не подходило.

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На месте пожара, где сгорел хозяйственный пищеблок, уже полным ходом идут восстановительные работы. В них принимают участие многие неравнодушные жители соседних населенных пунктов. Как бывало в старину: собрались, чтобы всем миром скорее решить проблему. Уже заказаны оконные блоки, двери, административный корпус намерены восстановить к Новому году.

А восстановление гостиницы и обеденного зала займет чуть больше времени. Необходимо сделать проект, составить смету, определиться с подрядчиком. Эксклюзивный дизайн, основанный на высохших стволах деревьев, вряд ли будут повторять.

- Вместо деревянных конструкций уйдем в металлоарт - назло огню, - обещает директор парка.

Основания для оптимизма есть. К решению проблемы подключилась районная власть, в пресс-службе облправительста также сообщили, что региональные власти приняли решение восстановить утраченные объекты, но механизмы выделения финансирования будут определены чуть позже.