Колл-центр по снятию порчи и «банкиры»-бомжи: как обманывали воронежцев в 2019 году

В этом году в регионе зафиксировано 1200 случаев дистанционного мошенничества (то есть обмана по телефону или в интернете, когда нет прямого контакта между преступником и жертвой). Этот показатель выше, чем в прошлом году, более чем на 10%. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал Андрей Шевруков, следователь ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области.

- Проблема наблюдается не только у нас, но и по всей России. Потому Министерство внутренних дел говорит о создании специальных подразделений, которые будут бороться с киберпреступностью, - отметил следователь. - Как правило, раскрытие таких преступлений осложняется тем, что злоумышленники находятся в другом субъекте. Банковские счета и сим-карты, которые они используют, обычно зарегистрированы на третьих лиц. Зачастую - людей без определенного заработка, которые за небольшое вознаграждение приходят в банк или в салон связи и получают карту на свое имя. С ними тоже работаем, выясняем, как много они знали о цели использования их данных.

Мошенники меняют свои инструменты: например, получают деньги жертв не на банковские счета, а на электронные кошельки. Однако принципиально новые схемы обмана в этом году применяли не так часто. Зачем, если старые по-прежнему хорошо работают? В этом, пожалуй, и наша с вами ответственность: не всем родственникам и знакомым рассказали, как действовать в той или иной ситуации.

Вас будят ночным звонком и сообщают, что сын или дочь попали в ДТП, а потому нужно срочно перечислить деньги? Перезвоните им сами! На сайте объявлений продавец требует предоплату? Попросите его сделать дополнительные фотографии товара (например, рядом с календарем, на котором указано сегодняшнее число). Звонит человек, который представляется сотрудником банка, и говорит, что с вашим счетом что-то не так? Повесьте трубку и перезвоните на официальный номер кредитного учреждения.

Кстати, как отметил Андрей Шевруков, такие лже-банкиры могут знать не только ваше имя, но и сумму, которая находится на счету.

- Откуда злоумышленники берут эти данные? Надо разбираться в каждом конкретном случае. Вероятно, где-то их крадут. Примечательно, что раньше от такого вида мошенничества страдали клиенты одного банка, сейчас - большого числа кредитных учреждений.

Оригинальные истории обмана в этом году все-таки были. Воронежские силовики отыскали в Москве настоящий подпольный колл-центр. Его создатели размещали в регионах объявления об услугах гадалок, а потом в телефонном режиме "снимали порчу". Не бесплатно, само собой. Общая сумма ущерба - около 10 миллионов рублей. Тот воронежец, после обращения которого началась большая проверка, потерял 500 тысяч.

Андрей Шевруков.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Андрей Шевруков посоветовал тем, кто стал жертвой мошенников, не затягивать с обращением к правоохранителям. Зачем давать преступникам лишнее время на то, чтоб распорядиться чужими деньгами? Сохраните переписку с мошенником, если таковая была, предоставьте данные о банковском переводе - все это может помочь полиции.

"А в чем толк? - спросит кто-то. - Деньги все равно не вернут!" Шансов, что мошенники оставили ваши кровные на своем счету, и правда немного. Как правило, их спешат куда-то перевести. Однако шанс на возврат средств все-таки есть.

- В ходе следствия мы изучаем имущественное положение подозреваемого или обвиняемого, - говорит Андрей Шевруков. - После суда накладывается арест на его машины, дома, земельные участки. Имущество передается судебным приставам на реализацию. Эти деньги пойдут на возмещение ущерба потерпевших.