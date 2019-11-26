В Воронеже в следующем году потратят на благоустройство дворов 225 миллионов рублей

В администрации города обсудили реализацию муниципальной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе совещания, которое провел первый заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Петрин, напомнили, что фактически программа реализуется уже третий год подряд. В пилотном, 2017-м году, было благоустроено 125 дворов. С самого начала организаторы отметили интерес жителей к участию в проекте, поскольку у людей появился реальный шанс благоустроить свои дворы. По этой причине Минстрой принял решение о старте федерального проекта в 2018 году и его продолжении до 2024 года.

В минувшем году в Воронеже в рамках программы благоустроили 100 дворовых территорий, а в этом году – ещё 74 объекта. Всего же до 2024 года планируется благоустроить без малого 500 воронежских дворов.

Стоит отметить, что мэр Вадим Кстенин лично контролировал реализацию проекта в ходе выездных совещаний. Также он не раз подчёркивал необходимость продолжения программы.

– Я большой сторонник продолжения действия программ комплексного благоустройства придомовых территорий до того момента, пока мы не приведем в порядок все объекты. Людям важно иметь комфортную среду около собственных домов, - отметил градоначальник в ходе одного из выездных совещаний.

Сейчас завершается формирование программы на будущий год, уточняются детали. Уже известно, что в общей сложности в 2020-м году на благоустройство дворовых территорий будет потрачена та же сумма, что и в этом году – 225 млн рублей. По количеству объектов, которые поступят в работу, мэрия также планирует не снижать набранных темпов.