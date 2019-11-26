Губернатор Александр Гусев:«Чтобы развивалось предпринимательство, нужно повысить благосостояние жителей»

Губернатор посетил организованную в рамках мероприятия выставку, а также подписал два соглашения о сотрудничестве.

РОСТ ЗАРПЛАТ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

Старт насыщенной программе однодневного форума в сити-парке «Град» дали его главные действующие лица. В этом году помимо Александра Гусева мероприятие посетили президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов, депутат Государственной Думы Дмитрий Сазонов и другие официальные лица.

Открывая форум, Александр Гусев пожелал его участникам встроиться в масштабные нацпроекты, которые в регионе уже начали приносить свои плоды.

- Мы постараемся сделать все возможное, чтобы наши воронежские предприниматели получили выгоду от реализации национальных проектов, - отметил губернатор.

Затем глава региона и гости из Москвы посетили выставочную часть форума, на которой были представлены продукты питания и другие товары, банковские, маркетинговые и прочие услуги.

А после они приняли участие в панельной дискуссии «Бизнес и власть: взаимодействие-2020».

Отвечая на вопрос, каким должно быть это взаимодействие, губернатор назвал ключевую вещь:

- Чтобы развивалось предпринимательство, нужно добиться повышения благосостояния жителей области. Уважаемые предприниматели, мы вместе с вами должны задуматься о благосостоянии тех людей, которые трудятся на ваших предприятиях.

По мнению главы области, рост доходов спровоцирует повышение спроса на продукцию. Это увеличит внутренний региональный продукт, что приведет к росту экономики, а это, в свою очередь, позволит поднять зарплаты бюджетникам и работникам социальной сферы, а также увеличить меры господдержки социально незащищенных категорий граждан.

- Если будет достойная заработная плата, у нас останутся молодые люди с высокими компетенциями, которые выходят из наших университетов. Это даст дополнительный толчок к развитию экономики. Если все получится, это будет работать и на предпринимателей в том числе, - отметил Александр Гусев.

Он подчеркнул, что поддержка бизнеса со стороны государства должна заключаться не только и не столько в деньгах, сколько в мерах административного и организационного характера. Иными словами, нужно создать условия, в которых бизнесу будет комфортно работать.

Одним из таких шагов, по словам губернатора, станет открытие в следующем месяце центра поддержки предпринимательства по принципу одного окна «Мой бизнес».

«НОВЫЙ ФОРМАТ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА» ОБРЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Кроме того, в рамках форума губернатор подписал два соглашения о сотрудничестве. Первое - с «Деловой Россией». Оно направлено на развитие предпринимательства и социально-экономической сферы региона. Второе - с ГК Хамина. Документ декларирует поддержку со стороны правительства области проекту по строительству в Воронеже «Технополиса».

- Это не просто квартальная застройка, это новый современный формат жизненного пространства. В нем будет и жилье, и офисные помещения, и технопарки, где люди смогут развивать свой бизнес. И мы рассчитываем, что «Технополис» станет некой составной частью большого проекта, который называется Научно-образовательным центром. Надеюсь на то, что соглашение поможет ускорить реализацию проекта Группы компаний Евгения Хамина, - пояснил Александр Гусев.

НАША СПРАВКА

VI Воронежский форум предпринимателей в этом году посетили более трех тысяч человек - собственники и управленцы, маркетологи, чиновники, представители общественных организаций. Программа была подчинена концепции «Бизнес для каждого», в рамках которой на 26 деловых площадках выступили более 130 спикеров-экспертов, мнения и взгляды которых являются авторитетными для предпринимательского сообщества.