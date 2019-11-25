«Автобус желаний»: воронежский водитель здоровается с пассажирами и угощает их конфетами

Словосочетание «городской общественный транспорт» вызывает у воронежцев полный спектр негативных эмоций: раздражение, недоумение, возмущение, злость (особенно – в свете последнего подорожания проезда). Но только не у пассажиров микроавтобуса «Форд-Транзит», работающего на маршруте №20М.

ЗВЕЗДА СОЦСЕТЕЙ

- Сегодня ехала на 20м и удивилась отношением водителя к пассажирам. Во-первых, всем при выходе говорит приятные слова, во-вторых, состояние его автомобиля супер! Чистота, везде салфетки, конфеты, красота в виде светодиодной ленты, приятная музыка. Спасибо, что есть такие водители!!!- это сообщение в группе «Типичный Воронеж» во «Вконтакте». А под ним – десятки откликов, подтверждающих необычное для Воронежа явление.

«Дядя Вова», так зовут его пассажиры, уже давно стал звездой интернета. И продолжает набирать популярность: сообщения о его маршрутке повышенной комфортности со скидками и исполнением желаний появляются в соцсетях чуть не каждый день. «Комсомолка» решила, что пришло время познакомиться с необычным маршруточником поближе.

В салоне всегда чисто и по-домашнему уютноФото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ВОДИТЕЛИ ПОШЕЛ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

- В водители я попал случайно. Как и в Воронеж, - признался нам Владимир Никифорчук. – Родился и полжизни прожил я под Магаданом. С детства «болел» спортом, занимался разными видами, но больше всего меня привлекал хоккей. Окончив спортивную школу, стал тренером. Потом попал в армию в танковые войска, там впервые столкнулся с техникой и получил специальность механик-водитель.

В 90-е годы перед Владимиром Борисовичем встал выбор, как выживать в условиях задержек зарплаты и тянуть семью с двумя маленькими детьми. Пошел работать на автобазу и сдал на права категории C и D.

- Потом продал все, что можно, и купил старую грузовую машину, восстановил ее и занялся предпринимательством, - вспоминает Владимир Борисович. – Работы хватало, появились деньги. Вернулся на тренерскую должность и параллельно работал на грузовике, живя на два города – сам в Магадане, а маму перевез в Старый Оскол.

ПЕНСИОНЕРЫ ПОДКИДЫВАЮТ … ДЕНЬГИ

А в 2010 году товарищи по спорту посоветовали попробовать работать на маршрутке в Осколе. Владимир взял в кредит «Форд Транзит» и поначалу думал посадить за руль водителя. Но, посмотрев на стиль вождения большинства маршруточников, пожалел микроавтобус и остался работать на нем сам.

- Я в жизни для себя преград ни в чем не вижу и иду к поставленной цели, - признается дядя Вова. – Еще из спорта усвоил правило – если занимаешься каким-то делом, то надо делать его хорошо.

Сначала Владимир Борисович работал в Старом Осколе, а потом перебрался в Воронеж, где пассажиропоток и выручка были больше. Первым воронежским маршрутом стал №49, затем - маршрут 70М. Культуру и вежливость водителя сразу заметили и коллеги, и пассажиры.

- Я прекрасно понимаю, что пассажирам бывает тяжело ехать, поэтому стараюсь создать им хорошее настроение, повеселить «записочками» и юмористическими плакатами на стенах салона, предлагаю конфеты и бумажные платочки, - говорит Владимир. – С пенсионеров и инвалидов денег за проезд не беру. Знаю, как им тяжело выживать в сегодняшнее время. Я от этих 20 рублей не обогащусь, а добро всегда вернется тому, кто его творит. Я в этом убежден. Лично меня в работе ничто не раздражает. И я уверен, что обстоятельства не должны влиять на культуру человека. Здесь все определяет воспитание.

Кстати, некоторые пассажиры Владимира Борисовича считают зазорным ехать бесплатно и норовят тайком подбросить деньги.

- Приходится следить за ними, - смеется дядя Вова. – Один раз за постоянной пассажиркой, сунувшей мне под сиденье 500 рублей, бежал, бросив автобус, чтобы вернуть деньги.

Пассажирам предлагают конфеты, исполняющие желания.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«ВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА ОКЛАДЕ»

Владимир уверен, что водители маршруток гоняют по дорогам и срываются на пассажиров вовсе не от хорошей жизни:

- Поработав в этой сфере, я понял, что сама система неправильная. В пассажирских перевозках очень большая конкуренция. Если бы водитель получал фиксированную плату, то не зависел бы от пассажиропотока и выручки. Больше он сегодня заработает или где-то потеряет - для него не имело бы разницы. Свой оклад по итогам месяца он получит. Раньше, чтобы возить пассажиров, водитель должен был иметь пятилетний стаж. Теперь можно работать хоть с 18 лет. А молодежи нужна скорость - быстрее и больше… Вот отсюда и гонки.

Своих постоянных пассажиров Владимир знает в лицо. И они стараются попасть именно в его автобус. Тихая музыка, чистота, цветная иллюминация, забавные поднимающие настроение плакаты, конфеты, бумажные платочки и вежливый водитель. В такой обстановке забываешь, что едешь в общественном транспорте.

- Вот посмотрите,- Владимир показывает на листовку рядом с баночкой конфет. – Здесь написано, что конфеты исполняют желания. И, представляете, мне уже несколько пассажиров рассказали, что их мечты сбылись! Теперь они только со мной ездят.

Легендарная маршруткаФото: Елена ФЕДЯШЕВА

«СТАЛО ЕЩЕ ХУЖЕ!»

Мы спросили, что изменилось в сфере городского пассажирского транспорта с повышением тарифа и переходом на безналичный расчет.

- Стало только хуже, - удивил нас «дядя Вова». – Техника она ведь требует ремонта, нужно покупать бензин. Если раньше мы получали наличные деньги, которые могли потратить на эти цели, то теперь плата, в основном, идет на счет, и снять эти деньги мы можем только через месяц. А на что ремонтироваться? Кроме того, с выручки мы платим банку проценты за обслуживание счета и обналичивание. В итоге «чистыми» выходят те же 17 рублей или чуть больше. В такой ситуации речи о вложении средств в развитие маршрута не идет. Лично я для себя решил, что покупку нового автобуса не потяну!

По словам Владимира, раньше при стоимости проезда в 10 рублей, выручка у него была больше, чем сейчас при 23 рублях. И с каждым годом ситуация в пассажироперевозках становится хуже. Расходы на содержание и ремонт техники растут быстрее стоимости проезда.

- И с новой маршрутной сетью тоже намудрили, - продолжает «дядя Вова». - Действительно, в городе много дублирующих маршрутов. Так уберите их, а где надо – добавьте недостающих. Но зачем же перекраивать уже имеющиеся, сложившиеся годами маршруты?! Вот, представьте, настанет день, когда новая сеть вступит в силу. Сядет человек в маршрутку, на которой всегда ездил, а попадет в другое место. И сколько человек, особенно пенсионеров, пострадают от этих изменений?!

Но, несмотря на все эти трудности, Владимир менять профессию пока не собирается.

- Я свою работу люблю. Отношения с коллегами у меня хорошие. В Воронеже появилось много друзей, которые помогают и поддерживают. Сейчас, когда расплатился с автокредитом, остается время заниматься спортом. Хоккей не бросаю. Но, если мне завтра скажут: обновляй машину, нас твой автобус не устраивает, то мне проще будет найти работу с фиксированной зарплатой в другом месте, чем выполнить такие условия.

ЗВОНОК В МЭРИЮ

«Микроавтобусов на новых маршрутах не будет»

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе горадминистрации, существенные перемены для перевозчиков наступят в феврале 2020 года, когда им предложат новые условия контракта. В его основу ляжет типовой проект договора, утвержденный министерством транспорта РФ. Условия работы в сфере городских пассажирских перевозок станут жестче. Например, с перевозчиков, которые останутся работать, в 2020 году потребуют купить 340 новых автобусов (по городу в целом), в 2021 году – 335 и в 2022 году – 280 автобусов.

Постепенно с маршрутов уйдут автобусы малой вместимости, останутся лишь с минимальным количеством пассажиров 42 человека.

- Понятно, что это произойдет не за один год, - рассказали в мэрии. – Но в перспективе в новой маршрутной сети предусматривается только подвижной состав большой вместимости.