«Главное - ничего не упустить»: рассказываем, как проходит диспансеризация детей в Воронежской области

В карту «История развития ребенка» мама Евгения заботливо пишет имя дочери - Ульяна. Год рождения. Далее следуют контактный телефон, адрес и номер полиса ОМС. Тут же медицинский сотрудник выдает маршрутный лист, в котором буквально по минутам расписано, как же будет проходить диспансеризация.

Медицинская профилактика нужна каждому ребенку с момента его рождения. Но в определенные периоды должны проводиться углубленные осмотры с расширением списка специалистов и дополнительных методов исследования - это 1 и 3 года, а также 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет.

Мы решили узнать сами и показать вам, почему так важно проходить диспансеризацию в том числе и в юном возрасте. Вместе с 10-летней Ульяной и ее мамой мы прошли весь путь в детской поликлинике.

Этот проект «Комсомольская правда - Воронеж» реализовала совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС), чтобы показать, как устроена современная система диспансеризации.

С чего все начинается?

Во время комплексной оценки здоровья ребенка врачи смотрят на наличие нарушений или хронических заболеваний, состояние основных систем организма, степень сопротивляемости внешним воздействиям, а также уровень достигнутого развития и степень его гармоничности.

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- Стараемся, чтобы между проверками ребенка проходил год или девять месяцев. За это время может проявиться какая-либо новая патология. Например, в младшем возрасте становятся заметны дефекты посадки. Важно вовремя выявить проблемы с органами зрения. Сейчас в осмотры детей многих возрастов включили эндокринолога, потому что очень рано формируется избыточная масса тела или развивается толерантность к глюкозе, - отметила Юлия Савельева, заместитель главного врача по детской поликлинике. - Важно мотивировать родителей ребенка на сохранение здоровья ребенка. Важно не упустить ситуацию. Дети должны приходить к нам с профилактической целью – просто посетить педиатра и услышать, что они здоровы. Чтобы до лечения успеть подкорректировать те незначительные изменения, которые мы выявим. И это, конечно, удобнее делать на подобных осмотрах.

Обычно подобные проверки проходят в школе и детском саду, но если ребенок по той или иной причине не прошел его со своим классом, все можно провести в индивидуальном порядке, как и было в нашем случае. Поверьте, врачи все равно отнесутся с максимальным вниманием к вашему ребенку.

Осмотр начинается с маршрутного листа: на нем напечатана схема каждого этажа со стрелками, указывающими, в каком порядке необходимо проходить все процедуры. Начнем?

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10.00

Осмотр начинает хирург: он первым делом спросил у Ульяны и ее мамы: «Есть ли жалобы?» Но даже если, как и было в нашем случае, ни родитель, ни ребенок не видят каких-либо проблем, специалисту важно самому за всем проследить.

Цель хирурга - выявить врожденные пороки развития костно-мышечной системы, мочевыводящей и репродуктивной системы. Кроме того, особое внимание уделяется острым и хроническим заболеваниям.

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Ребенка вначале просят походить. Нет ли нарушений в походке? Почему-то принято считать, что проблемы с суставами приходят только с возрастом. Но это не так. Достаточно простых движений, чтобы увидеть дается ли школьнику все просто или же он испытывает дискомфорт. Опять же даже в столь раннем возрасте возможна деформация позвоночника или, например, плоскостопие. В случае с Ульяной хирург лишь дал небольшие рекомендации.

10.15

- Мне и не страшно! - с обворожительной улыбкой ответила наша 10-летняя героиня, как только ее окружили врачи в лаборатории и стали спрашивать, не волнуется ли Ульяна. Бояться действительно нечего, процедура стандартная: практически безболезненный щелчок современной иголкой и вот уже кровь быстро перебегает из пальца в пробирку. Результаты будут готовы уже на следующий день. Приходить за ними не нужно, если врачи что-либо заметят, то, конечно же, тут же сообщат родителям.

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10. 25

Буквы «ш», «б», «м», «к» и прочие на доске офтальмолога в детстве пытался рассмотреть или же угадать каждый из нас. Впрочем, и сейчас это достаточно действенная методика. Однако есть и новинки…

Например, четвероклассницу во время осмотра попросили надеть черные очки, как будто бы для подводного плавания, только в них нужно смотреть на специальные фонарики. В зависимости от того, что видит ребенок, можно выявить скрытое косоглазие.

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Другой прибор и вовсе напоминает игру: нужно смотреть в специальные линзы, пока к силуэту кошки не «прирастут» хвост и уши. Это упражнение помогает развитию фузионных резервов.

Периметрия, скиаскопия, цветотест, исследование подвижности глазного яблока и многое другое – все это проверяет офтальмолог.

- И помните, что только 45 минут в день можно проводить за экранами компьютера, телефона и телевизора, - напомнила врач в конце приема.

10.35

Эндокринолог смотрит рост и вес, телосложение ребенка, проводится пальпация щитовидной железы. Стоит сказать, что это довольно деликатный осмотр: так как данный врач следит за признаками полового созревания у девочек и мальчиков с 10 лет. Но все проходит исключительно в индивидуальном порядке.

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Опять же врач ведет диалог с ребенком: есть ли у него жалобы на утомляемость или сонливость, а, может быть, выпадение волос или резкие скачки в весе?

10.45

- Как ваша успеваемость? Долго делаете уроки? Спит достаточно? - спрашивает невролог.

- Когда как: бывает и три, и четыре часа в зависимости от загруженности. Задают, конечно, много. Мы учимся во вторую смену, поэтому дочь ложится не раньше полуночи. Поспать даем подольше - где-то до девяти, - делится мама.

Далее врач проверяет, как ребенок следит за молоточком, стучит им же, чтобы выявить рефлексы и проверяет, может ли дотянуться рукой до носа с закрытыми глазами.

Данный врач оценивает черепно-мозговые нервы, мышечный тонус и силы, а также сухожильные рефлексы и координаторные пробы.

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Важно, что уже в 10 лет начинаются первые гормональные изменения – из-за этого может болеть голова. К тому дети начинают становиться «взрослыми». Необходимо следить, чтобы ребенок сильно не перевозбуждался – чему, например, способствует общение в социальных сетях перед сном.

Невролог советует совмещать интеллектуальную и физическую нагрузку, но при этом не забывать, что главнее всего – правильный режим сна.

10.55

Педиатр завершает осмотр для того, чтобы суммировать те диагнозы, что поставили другие специалисты. Он же дает не только финальное заключение, но и рекомендации на ближайшее время.

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Если какая-либо патология будет выявлена впервые - то врач решает, нужно ли динамическое наблюдение (в этом случае назначаются контрольные обследования) или же ребенка необходимо взять на диспансерный учет – он предполагает углубленное исследования и, возможно, лечение в стационаре или, например, в санатории.

Следим за зубами

Стоматолог, как правило, принимает детей уже в специализированной поликлинике. В нашем случае речь идет о медучреждении №3. Впоследствии он передает свое заключение и на основании всех выводов, сделанных медиками, составляется заключение.

Подводим итог

За 9 месяцев этого года в Воронежской области профилактические медосмотры прошли более 275 тысяч несовершеннолетних. На эти цели Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Воронежской области выделил более 396 млн рублей.

Профилактические осмотры необходимы, чтобы определить группы здоровья каждого ребенка. Важно вовремя определить допустимый уровень умственной и физической нагрузки и выработать медицинские рекомендации. Сведения о группе здоровья нужны не только врачам, но и родителям для предупреждения рисков развития заболеваний.

- Для меня сегодня это не было волнительно. Я, как мама, с трепетом отношусь к состоянию здоровья своего ребенка и стараюсь как можно чаще, насколько это возможно, делать профилактику. Лучше приходить в медорганизации на подобные проверки, чем что-либо упустить, - отметила Евгения Исаенкова.

- Было все отлично! В моем классе есть те, кто и побаивается подобных осмотров, но я среди тех, кто не боится. Да и чего? - добавила Ульяна.

ТФОМС, конечно, отвечает не только за финансирование профилактики, но и за контроль ее качества - защищает права застрахованных лиц на бесплатную и качественную медицинскую помощь. В случае необходимости вас готовы проконсультировать по любым вопросам в контакт-центре или через страховых представителей. Если вы столкнетесь с проблемами или у вас появятся сомнения в качестве профосмотра – обращайтесь к вашему страховому представителю!

- Повышенное внимание к детскому здоровью в школьные годы не случайно. С одной стороны, именно в этот период дети интенсивно растут, меняется их организм, а с другой – меняется привычное окружение, режим дня, увеличивается нагрузка, появляются декомпенсирующие факторы учебного процесса, - подчеркнули в региональном ТФОМС.