В Воронеже приступили к демонтажу следующих пролетных строений путепровода на 9 Января

29 октября в 23:00 после того, как стартовал основной этап реконструкции путепровода, работы стало возможно проводить только при перекрытии движения. В пресс-службе мэрии рассказали, что удалось сделать 22 ноября.

Так, на объекте продолжается подготовка к демонтажу следующих пролетных строений путепровода – ведется разборка выравнивающего и защитного слоев сооружения на разных пролетах.

- Кроме того, производится переустройство кабелей сигнализации централизации и блокировки, готовится технологическая площадка под буровую установку – ведется планировка и укладка плит. Параллельно ведется вывоз строительного мусора, - уточнили в городской администрации.