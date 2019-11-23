2019-11-23T16:48:28+03:00
Общество

В Воронеже приступили к демонтажу следующих пролетных строений путепровода на 9 Января

Кроме того, производится переустройство кабелей сигнализации централизации и блокировки
Олег ИВАНОВ
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Работы продолжаютсяРаботы продолжаютсяФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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29 октября в 23:00 после того, как стартовал основной этап реконструкции путепровода, работы стало возможно проводить только при перекрытии движения. В пресс-службе мэрии рассказали, что удалось сделать 22 ноября.

Общий вид Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Общий видФото: предоставлено мэрией Воронежа.

Так, на объекте продолжается подготовка к демонтажу следующих пролетных строений путепровода – ведется разборка выравнивающего и защитного слоев сооружения на разных пролетах.

- Кроме того, производится переустройство кабелей сигнализации централизации и блокировки, готовится технологическая площадка под буровую установку – ведется планировка и укладка плит. Параллельно ведется вывоз строительного мусора, - уточнили в городской администрации.

Задачи выполняются в ускоренном графике Фото: мэрия Воронежа, ВКонтакте.

Задачи выполняются в ускоренном графикеФото: мэрия Воронежа, ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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