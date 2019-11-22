2019-11-22T12:25:15+03:00
Общество

В Воронеже прошел слет юнармейцев

Школьники приняли участие в мастер-классах и получили награды за общественную деятельность
Татьяна МИСТЮКОВА
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20 ноября во Дворце творчества детей и молодежи прошел городской слет юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов «Навстречу Великой Победе».

Организаторами мероприятия выступили управление образования и молодежной политики администрации Воронежа и местное отделение Юнармии.

В холле Дворца военные и члены ДОСААФ показали ребятам элементы борьбы и рукопашного боя, сборку/разборку автомата, укладку парашюта, вязание узлов. Кроме того, школьникам рассказали о поисковой работе, их познакомили с азбукой Морзе, церемониальным оружием России и многое другое.

Затем в рамках торжественной части слета перед мальчишками и девчонками выступили ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы 1945 года, Почетный гражданин Воронежа Николай Борисов, и.о. начальника Регионального штаба Юнармии Александр Картавцев, представители общественных ветеранских организаций.

Затем объявили победителей городского конкурса на лучшую организацию работы объединения военно-патриотического профиля. Третье место в конкурсе занял военно-спортивный клуб «Школа безопасности» (Дом детства и юношества). Второе место - ВПК «Арсенал» (СОШ № 80). Победителем стал ВПК «Пластун» (СОШ № 46). Все призеры получили грамоты и подарки.

А юнармейцам, участвовавшим в этом году в параде 9 мая в Воронеже, вручили удостоверения к медалям «За участие в военном параде в День Победы». Также участники слета смогли посмотреть интересную концертную программу, посвященную 75-летию Победы.

НАША СПРАВКА

В настоящее время в Воронеже действует 57 военно-патриотических объединений, в которых задействованы более 1,7 тыс. школьников. Первые отряды Юнармии появились в Воронеже в 2017 году.

Воронежские юнармейцы осваивают комплекс «Готов к труду и обороне!», изучают начальную военную подготовку, участвуют в военно-спортивных играх, региональных и всероссийских сборах, в возрожденной в Воронеже в 2015 году Почетной Вахте Памяти на Посту № 1 у Вечного огня братской могилы № 6 накануне Дня Победы, в поисковой работе, оказывают помощь ветеранам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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