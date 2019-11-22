Новогодние елки в Воронеже: "Дюймовочка", "Щелкунчик", "Фиксики", "Полинка-мандаринка" и другие

Новый год уже не за горами. И родителям пора подумать, куда сводить чадо на елку. Веселые утренники пройдут во всех культурных учреждениях города - осталось только выбрать да поторопиться - в преддверии праздников билетов на новогодние представления остается с каждым днем все меньше и меньше!

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА: "Людвиг и Тутта" и "Щелкунчик"

Новогоднюю программу Воронежский театр опер и балета начнет с премьеры. Для юных зрителей театр готовит музыкальную сказку «Людвиг и Тутта». Родители наверняка помнят в своем детстве фильм режиссера Леонида Нечаева «Рыжий, честный, влюбленный», поставленный по мотивам известной повести шведского писателя Яна Экхольма.

- Спектакль поведает об очаровательном лисенке Людвиге и цыпочке Тутте, которым не помешали ни вражда звериного и птичьего семейств, ни придуманные страхи. История пушистых маленьких Ромео и Джульетты должна завершиться счастливым финалом. Их дружба примерила лис и кур, доказала, что на свете нет ничего невозможного. Сказка учит и взрослых прислушиваться к детям и понимать их. Над спектаклем работают режиссер Александр Зыков, композитор Вадим Рывкин, художник Валерий Кочиашвили, балетмейстер Анна Смольянинова, - сообщили в театре. - Перед утренними и дневными спектаклями Дед Мороз и Снегурочка пригласят малышей на веселые игры под Новогодней елкой.

Показы музыкальной сказки «Людвиг и Тутта» начнутся 26 и 27 декабря (начало в 11.00) и в новом 2020 году продолжатся со 2 по 8 января (начало в 11.00 и 14.00).

Не обойдется новогодняя программа и без балета «Щелкунчик»: утренние показы спектакля с новогодней интермедией пройдут под живой оркестр 29, 30, 31 декабря (начало в 11.00), а вечерние показы «Щелкунчика» для взрослой аудитории в декабре состоятся 27-го (начало в 19.00), 28-го и 29-го (в 18.00), 30-го (в 19.00), 31 декабря (в 17.00). В январе «Щелкунчик» на сцене театра 3-го (в 19:00), 4-го (в 18:00), 6-го и 8-го (в 19:00) января.

фото Воронежского ТОБ

ВКЗ: "Чудо чудное", "Дюймовочка" и "Щелкунчик"

В Воронежском концертном зале в новогодней афише три сказки.

Сказка "Дюймовочка" - невероятно трогательная, захватывающая и поучительная история приключений крошечной девочки, поставленная по сюжету Андерсена с песнями, танцами и шуточными номерами. При этом в классическую сказку вписаны сюжетные линии, которые, не нарушая общей истории, добавляют к ней тему новогоднего праздника: елка с Кротом и Мышью, исполнение желаний под бой курантов - чудеса, которые случаются только в новогоднюю ночь… Проект создан при участии детских психологов на основе анализа методик обучения малышей с помощью наглядных пособий.

"Дюймовочку" покажут 28 и 29 декабря в 11.00 и 14.00 (0+).

В сказке «Чудо чудное, диво дивное» встретятся герои произведений Пушкина - князь Гвидон и коварный колдун Черномор, Царевна-Лебедь, а также главный кудесник зимы Дед Мороз. Интерактивное представление, придуманное молодым режиссером Ильей Архиповым, начнется на знаменитом острове Буяне. Славный князь Гвидон по поручению Деда Мороза отправится в небывалое путешествие, чтобы добыть перо Жар-птицы. Ведь только его огнем можно украсить новогоднюю елку так, что она исполнит самые заветные желания. Однако путь этот будет полон опасностей и приключений, невероятных встреч и загадок.

Увлекательная фантазия по мотивам сказок Пушкина развернется на сцене в сопровождении инструментального ансамбля и живого вокала. В спектакле зрителей ждут мультимедийные декорации, эксклюзивные костюмы и даже эквилибр!

По окончании спектакля сказка продолжится с Дедом Морозом у новогодней елки в фойе концертного зала.

"Чудо чудное" покажут в ВКЗ 2, 3, 4 января в 11.00 и 14.00 (0+).

Балет-сказку на музыку Чайковского покажут воспитанники Воронежского хореографического училища. Либретто «Щелкунчика» сочинил Мариус Петипа по сюжету новеллы немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», в которой описывается рождественский вечер в небольшом немецком городке. К этой сказочной истории Чайковский написал замечательную музыку, способную заставить поверить в чудо и взрослых, и детей. Чайковский следовал в своей работе за сценарным планом Петипа. Но он раскрыл и выразил в музыке смысл сказки значительно глубже. Композитор создал симфоническую поэму о девочке с чистой душой, которая стоит на пороге взрослой жизни, стремится одержать победу над злом на пути к своему будущему счастью, о котором так много мечтает. В ее фантазиях смешная и некрасивая кукла Щелкунчик превращается в прекрасного принца, победившего мышиное войско. Музыка ярко и образно раскрывает мир детей, их фантазии, веселые забавы, сказочные сны, то тревожные, то радостные.

В программе также интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой перед новогодней елкой. "Щелкунчик" пройдет 5, 6, 7 января в 11.00 и 14.00 (0+).

ДРАМТЕАТР: «Приключения Полинки-мандаринки»

С 23 декабря в Театре драмы большое новогоднее представление для детей «Новогодние приключения Полинки-мандаринки». Эта удивительная история произошла с обыкновенной девочкой Полиной. Как и ее друзья, Полина очень любила "залипать" в Интернете. Она перестала выходить гулять, играть в "классики", а когда наступила зима, ни разу не покаталась на коньках. Полина даже перестала верить в Деда Мороза и Снегурочку! И вот именно тогда с ней случилось настоящее чудо: она оказалась в сказочной стране Выдумляндии, подружилась с профессором Фейерверкусом и его помощником Конфетошкой, а потом спасла Снегурочку от Интернето-Залипалуса.

После представления гостей ждет веселое общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, подвижные игры и зажигательные хороводы под новогодней елкой с персонажами сказки.

Начало в 11.00 и 14.00.

фото драмтеатра.

EVENT-HALL: Фиксики и Три кота

В Event-Hall детвору ждут встречи с героями любимых сериалов.

«Новогоднее Фикси-шоу: Деды Морозы существуют!» - новый спектакль по мотивам сериала «Фиксики». Если ваши дети не верят в Деда Мороза, профессор Чудаков и фиксики докажут вам, что он существует, и даже не один! Неугомонный Гений Евгеньевич телепортируете их из разных стран с помощью изобретенного им аппарата. А испытать прибор Чудаков пригласит Симку и Нолика. Но ошибка прибора и помеха от администратора Умы Палатовны Занозиной приводит к самым неожиданным последствиям: сразу три Деда Мороза с разных континентов окажутся на одной сцене! Зрителей ждут музыкальные игры для всего зала - веселье долетит до самых последних рядов, новогодние хиты и любимые фиксипелки, которые можно петь всем вместе.

«Фикси-шоу» 3 января в 12.00 и 15.00 в Event Hall. За 30 минут в фойе у новогодней елки детвору поздравит Дед Мороз. 2+

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«Три кота: с Новым годом!» - это представление с героями любимого мультика. Утро в семье котов началось необычно – мама и папа остались дома, ведь к празднованию Нового года нужно успеть подготовить настоящий праздник. А для этого нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к Новому году. В интерактивном спектакле с зажигательными танцами, веселыми песнями и шутками детвору научат, как порадовать близких.

«Три кота» 4 января в 12.00 и 15.00 в Event Hall. За 30 минут в фойе у новогодней елки детвору поздравит Дед Мороз. 2+

афиша представления

ЮБИЛЕЙНЫЙ: Бременские музыканты

А в ЛДС "Юбилейный" воронежцам покажут ледовое шоу "Бременские музыканты". «Привет! Бонжур! Хэллоу!». «Бременские музыканты на льду» - это шоу, приуроченное к юбилею легендарного мультфильма. Серенада Трубадура, песенка Принцессы и Короля вызовут ностальгическое чувство у родителей. Современную аранжировку песням придал победитель всемирного конкурса скрипачей, автор олимпийских программ Евгения Плющенко, обладатель премии Эмми, композитор Эдвин Мартон, записал песни Трубадура для шоу Дима Билан, а Короля и Атаманши – Александр Ревва. Современные технологии, примененные в создании ледовой сказки, сделали ее зрелищной. Пес будет жонглировать на льду волшебными кольцами, Петух - исполнять акробатические трюки, летая над ледовой ареной, Кот - показывать магические фокусы, а Сыщик похитит Принцессу прямо с ледовой арены и взлетит с ней на своем «реактивном рюкзаке». В шоу использованы световые спецэффекты и видео-проекции.

«Бременские музыканты» 5 января в 12.00 и 15.00 в ЛДС «Юбилейный». 6+

афиша представления

ВОРОНЕЖСКИЙ ОКЕАНАРИУМ: "ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА НОВЫЙ ГОД"

Воронежский океанариум приглашает мальчишек и девчонок от 7 до 12 лет на новогодний экшн-квест по океанариуму "Вторжение: битва за Новый год". Смелых и отважных ждут приключения на земле и в глубинах океана с погоней, пришельцами и крушением космического корабля. Инопланетный шатл неожиданно терпит крушение и падает в океан. Вторжение инопланетян из неведомого космоса угрожает празднованию Нового года. Вместе с Дедом Морозом участники программы смогут победить космических пиратов и предотвратить срыв Нового года. А помощниками в этой операции станут обитатели океанариума. В новогоднюю программу входит: театрализованная квест-игра, подводное шоу в главном океаническом аквариуме, интерактивные задания, игры и безлимитное посещение океанариума после программы.

Новогодний экшн-квест пройдет с 15 декабря по 12 января по расписанию для организованных групп и индивидуального посещения (0+). Бронирование по телефонам: +7(960)131-88-57, +7(473)228-03-18.

фото Воронежского океанариума

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ: "Эльза и волшебная карусель" и «razMOROZka»

Яркие новогодние представления приготовил для ребят Парк аттракционов Сити-парка «Град» (ул.Парковая, 3).

На интерактивном представлении «Эльза и волшебная карусель» участники праздника отправятся в захватывающее и увлекательное путешествие вместе с любимыми героями. А сопровождать в пути их будут веселые игры, забавные танцы, зажигательные песни и самое настоящее новогоднее волшебство. Программа рассчитана на детей от 3 до 6 лет.

Расписание: 21 декабря в 14.00, 28 декабря, 5 и 7 января в 12.00.

фото Парка аттракционов

А ребят постарше (7-10 лет) приглашают на интерактивную развлекательную программу «razMOROZka». Новогодний праздник под угрозой срыва. Дед Мороз застрял в компьютерной игре. Что делать? Играть конечно! Ведь только прохождение игры выпустит Мороза на свободу.

Интерактивная развлекательная программа «razMOROZka»* сочетает в себе фокусы, головоломки, зажигательные танцы и самые современные песни. А еще увлекательные игры, интересный сюжет, бумажную дискотеку и катания на любимых аттракционах.

Расписание: 21 декабря в 16.00, 28 декабря, 5 и 7 января в 14.00.

В программу входит часовое интерактивное представление, бумажная дискотека, катания на трех аттракционах на выбор (в день проведения мероприятия).

фото Парка аттракционов

КИДБУРГ: «Мышонок Твикли и Дед Мороз» и «Миссия 2020»

В детском городе профессий КидБург (ул.Парковая, 3) со 2 по 8 января тоже будут проходить новогодние елки.

Специально для малышей от 2 до 5 лет КидБург подготовил новогоднюю программу «Мышонок Твикли и Дед Мороз». Дети познакомятся с веселым мышонком Твикли из далекой Лапландии и постараются помочь ему исправить свои ошибки: Твикли накануне забрался в дом к старому волшебнику Деду Морозу и поозорничал… Маленькие гости КидБурга научат Твикли правильно себя вести и сами побудут настоящими волшебниками! Новогодняя программа включает в себя подвижные игры, танцы, задания для развития пространственного воображения, мелкой моторики, логики. Интерактивный формат программы позволит детям принять активное участие в сюжете и судьбе персонажей.

В программу «Мышонок Твикли и Дед Мороз» входит интерактивное часовое представление + часовое посещение КидБурга + подарок + бесплатный взрослый билет.

фото Кидбурга

Новогодний экшн-квест «Миссия 2020» задуман для ребят от 6 до 12 лет. Это захватывающая квест-игра с новогодними героями, в ходе которой мальчишки и девчонки должны будут спасти праздник. В КидБург поступил SOS-сигнал. Новый год под угрозой срыва, так как Дед Мороз заигрался в компьютерные игры и не выходит на связь.

В программу «Миссия 2020» входит интерактивное часовое представление + безлимитное посещение КидБурга.