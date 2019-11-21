2019-11-21T10:30:37+03:00
Общество

В Воронежской области сельские главы катаются на казенном бензине, торгуют землей и игнорируют жалобы

Нарушения выявили прокуроры и следователи
Елена ФЕДЯШЕВАВладимир КРОТОВ
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карикатура Екатерины Мартиновичкарикатура Екатерины МартиновичФото: из архива «КП»
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На этой неделе в сводках правоохранительных ведомств «засветились» сразу три главы поселений Воронежской области, пытавшиеся использовать служебное положение в личных целях и забывшие при этом о своих прямых обязанностях.

Ответить на обращение заставила прокуратура

Так, в районный суд ушло уголовное дело в отношении руководителя, которого обвиняют в растрате средств сельской администрации (название населенного пункта правоохранители не сообщают). В течение нескольких месяцев, покупая бензин для своей машины, он расплачивался бюджетными средствами.

- На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме, возместил имущественный ущерб бюджету сельского поселения, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Воронежской области.

Поэтому не исключено, что дело закроют в связи с деятельным раскаянием.

А вот главе Колодезянского сельского поселения в Калачеевском районе суд выписал штраф в размере пяти тысяч рублей за неисполнение служебных обязанностей. Один из местных жителей еще в июле написал чиновнику письмо, но ответа не дождался. В октябре селянин обратился с жалобой в прокуратуру. Лишь после проверки, которую провело это ведомство, руководитель прислал заявителю письменный ответ.

21 сотку продал дочери за 4 тысячи рублей

Главе Рамонского села Ступино скрыть аферу не помог даже срок давности. Сотрудники районной прокуратуры проверили его сделку с собственной дочерью и выяснили, что в 2007 году руководитель задним числом сфабриковал и подписал выписку из несуществующего постановления администрации Ступино «О предоставлении в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства», датировав ее 2005 годом. В этой липовой бумажке значилось, что его дочери выделили участок площадью 21 сотка. Расположен он, понятное дело, в селе Ступино. Этот населенный пункт, кто не знает, находится на берегах спокойной и относительно чистой реки Воронеж и возле не сильно загаженного отдыхающими леса.

Так вот, на этот участок теперь уж бывший глава села с дочкой по-родственному оформили договор купли-продажи, по которому та самая 21 сотка уходила за 4 тысячи рублей. В то время как только кадастровая стоимость такой площади равнялась 340 тысячам. В итоге дочь экс-руководителя сельской администрации благополучно оформила собственность на этот лакомый кусочек.

- По решению суда участок был возвращен в собственность Рамонского района, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

КОМПЕТЕНТНО

«Обязанностей и работы много, а прав - недостаточно»

- Такие случаи, к сожалению, встречаются на всех уровнях власти, не только среди глав сельских поселений, - прокомментировал «Комсомольской правде» Андрей Марков, депутат Госдумы от Воронежской области, член Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. - На самом деле, люди на эту должность не рвутся. Работа там не высокооплачиваемая, главы поселений находятся под прессом контролирующих органов, у них порой нет возможности даже исполнить то, за что их штрафуют. Причем штрафы бывают выше зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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