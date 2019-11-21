2019-11-21T15:44:34+03:00
Общество

Депутаты воронежской Гордумы констатировали провал платных парковок

Из-за пробела в федеральном законодательстве проект оказался под угрозой закрытия
Татьяна МИСТЮКОВА
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20 ноября состоялся Совет Воронежской городской Думы, в ходе которого депутаты обсудили проект платных парковок.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

1 октября прошлого года в центре города начали брать плату за парковку. В рамках концессионного соглашения, которое мэрия заключила с белгородской компанией ООО «Городские парковки», от Заставы до Университетской площади и от Цирка до Чернавского моста организовали шесть тысяч платных мест. От 25% до 40% прибыли по договору, рассчитанному на пять лет, концессионер должен был направлять в бюджет города, остальное – оставлять себе. Кроме того, в городскую казну должны были идти штрафы от неоплаты парковок. Размер штрафа 1,5 тыс. рублей. Личные данные нарушителей административным комиссиям при управах города (именно они выписывали штрафы) должна была предоставлять Госавтоинспекция.

Однако по действующему федеральному законодательству структура МВД не имела таких полномочий: личные данные автовладельцев предоставляются в том случае, если в их отношении уже возбуждено административное дело.

Это законодательное несовершенство для воронежцев не было секретом. Те единичные штрафы, которые воронежцы все- таки получили, оспариваются в суде.

Сейчас за парковки в городе практически не платит никто. Изредка на улицах можно увидеть сотрудников «Городских парковок», которые фиксируют автомобили, но штрафы от них уже не приходят.

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«БЮДЖЕТ ГОРОДА НЕ ПОЛУЧАЕТ НИЧЕГО»

Как рассказал приглашенный на Совет Гордумы руководитель проектов обособленного подразделения «Городские парковки» в Воронеже Анатолий Кобяшев, в первые месяцы с момента старта проекта количество ДТП сократилось на 50%, а количество припаркованных автомобилей уменьшилось в два раза. Это позволило существенно разгрузить воронежские улицы. Но затем граждане начали оспаривать в судах штрафы за неоплату пользования парковками, и ситуация начала меняться.

В свою очередь председатель постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса Гордумы Олег Черкасов заявил, что ожидаемого эффекта от концессионного соглашения – разгрузки центральной части и поступления в казну средств - Воронеж так и не получил:

- За первые три недели функционирования платных парковок прибыль вашей организации составила восемь миллионов рублей, а за последний месяц, по вашим отчетам, менее 500 тысяч. Как вы планируете исполнять договорные обязательства, если затраты растут, а доходы катастрофически падают? – обратился депутат к Анатолию Кобяшеву.

Тот рассказал, что пробуксовка проекта связана с финансовыми сложностями, которые возникли из-за пробелов в законодательстве. По его словам, решить проблему можно, приняв новый закон, который упросит для властей процедуру получения данных об автовладельцах. Законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе, но вряд ли его рассмотрят в ближайшем будущем.

- Частный инвестор сейчас не в состоянии выполнять полностью все свои концессионные обязательства, в том числе и в плане собирания штрафов. Если первые месяцы работы платных парковок показывали достаточно хорошие цифры, то сейчас они близки к нулю. И концессионер занимается только зарабатыванием своих личных средств, а бюджет города не получает ничего. Улицы города заставлены полностью, транспортная нагрузка не уменьшается, штрафы мало кто оплачивает. Если пробел в законодательстве, касающийся передачи персональных данных, не решится в ближайшее время, то придётся расторгать концессионный договор, - заявил Олег Черкасов.

Тогда полномочия по платным парковкам могут перейти к новой структуре мэрии, создание которой депутаты согласовали в конце октября. Речь идет о муниципальном бюджетном учреждении «Единый оператор городских пассажирских перевозок».

Вопросы по парковкам возникли и у других депутатов. Так, Константин Ашифин спросил, что будет делать концессионер, если в Госдуме так и не примут законодательный акт, Светлана Звягина поинтересовалась, кто будет чистить парковки зимой и будут ли заключаться отдельные договоры с районными комбинатами благоустройства? Вопрос Сергея Колиуха об исполнении концессионером своих обязательств по инвестропрограмме фактически остался открытым.

К обсуждению платных парковок депутаты решили еще раз вернуться в январе следующего года.

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