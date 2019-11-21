Елена Крыгина: В тренде вау-ресницы, невидимый тон и «металлик» на губах

В Выходные в Воронеже на форуме стартапов побывала звездный визажист и видеоблогер Елена Крыгина. Елена в одночасье стала знаменитой, открыв на YouTube канал о бьюти-секретах: ее видеоролики о фишках макияжа собирают тысячи просмотров. Потом – звездные клиенты из российского шоу-бизнеса, собственная линия косметики, бьюти-студия. Но Елена по-прежнему остается невероятно демократичным человеком и нередко дает бесплатные мастер-классы по макияжу. Поделилась тонкостями и с воронежскими красавицами.

Елена Крыгина в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В МАКИЯЖ ВЕРНУЛИСЬ ФИШКИ 2000-Х

- Елена, какие тренды нас ждут в макияже? – поинтересовалась «Комсомолка» у топ-визажиста.

- Один из ключевых трендов: очень яркие ресницы. Пять лет назад на первый план вышли брови, сейчас они не столь активны, их уже все себе сделали, стало не хватать ресниц. Это ультра тренд. Поэтому тушь должна быть обязательно в косметичке, причем многофункциональная - которая дает все эффекты сразу. С гиперобъемными ресницами можно выходить уже с утра, а не только на вечер. Еще один большой тренд – возвращение 2000-х. Я всем рекомендую пересмотреть клипы юной Бритни Спирс и Кристины Агилеры: какие были стрижки, какие цвета использовались в мейках, какие решения были в одежде. Все эти направления сегодня прослеживаются на подиуме и в образах инфлюенсеров и селебрити на красных ковровых дорожках. Это грядущий массовый тренд. Макияж 2000-х – это вытянутые глаза, коричневые оттенки в макияже, в том числе румяна, а также эффект «металлик» на губах. И новый нюд: красивая ухоженная кожа, когда не видно покрытия. Мы иногда даже оставляем заметными поры, чтобы был эффект «живого» лица. Я даже с родинок смываю тональное средство мицеллярной водой. И вообще не использую плотное покрытие. Нюд сейчас – это натуральный «макияж без макияжа»: освежающий оттенок в персиково-розовой гамме, который наносится и на губы, и на глаза.

- Какой минимум должен быть в косметичке?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/744215" frameborder="0"></iframe> Елена Крыгина в Воронеже: о трендах в макияже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/744220" frameborder="0"></iframe> Елена Крыгина в Воронеже: о трендах в макияже 2020.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- В первую очередь, уходовые средства. От ухода зависит все: нет красивой кожи – нет красивого макияжа. Поэтому фокус идет не только на косметику, а на питание, образ жизни, чтобы кожа была здоровой. Вместо лишней чашки кофе лучше помедитировать. Что касается декоративной косметики: обязательно идеально подобранное тональное средство. Сейчас на рынке несколько тысяч продуктов этой линейки, не выбрать свой – это значит, просто лениться намазывать один за другим, чтобы подобрать текстуру, плотность, цвет. Без тонального средства невозможно. Это барьер от окружающей среды. Без тонального средства лицо всегда выглядит хуже, чем с ним. Но его не должно быть много. Еще в косметичке нужна тушь и один многофункциональный продукт для губ-щек-глаз для придания свежести. Это минимальный набор.

В ТРЕНДЕ КОСМЕТИКА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ

- Что будет нового появляться в косметике в ближайшем будущем?

- Индустрия меняется очень быстро. Тренды испытывают влияние даже от политической ситуации, а особенно от экологической. В частности, из-за недостатка воды на планете культивируются продукты без ее использования, например, конкриты (стойкие пигменты). Так что один из основных эко-трендов – использование косметики без воды. Влияют на тренды и инфлюенсеры – появляются звездочки, которые меняют все! И химическая промышленность не стоит на месте. В производстве новых синтетических пигментов, новых полимерных компонентов декоративной косметики научились соединять те, которые раньше расслаивались. Скоро мы получим для губ стойкое глянцевое покрытие по типу лака для ногтей, которое не липнет. Все идет к тому, что макияж станет еще более стойким. Задача – создать такое соединение, которое будет лежать поверх кожи, не покрывая ее полностью, создавая микроскопическую «сеточку», через которую кожа будет дышать.

Елена Крыгина в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЮЖАНКИ КРАСЯТСЯ ЯРЧЕ СЕВЕРЯНОК

- Вы видите различия в макияже у девушек в разных городах?

- Конечно, отличается макияж у южанок и северянок, у восточных девушек. На севере меньше красятся. Очень любит яркий мейк Ростов-на-Дону, Дагестан, Краснодарский край – там, где теплее, употребление декоративной косметики раза в два больше, чем в северных регионах. Москва и Питер – самые прогрессивные, у них больше доступ к современной информации в этой области, больше насмотренность в фэшн-индустрии, ведь все модные каналы сосредоточены в столицах. Третий по насмотренности город – Екатеринбург, очень прогрессивный. Макияж девушек в Хабаровске или Владивостоке испытывает влияние Японии и Кореи.

- Как вы относитесь к тому, что девушки заказывают косметику с китайских сайтов?

- С китайских сайтов никогда не прекратят заказывать, потому что люди массово реагируют на то, что дешево. Поэтому их владельцы - одни из самых богатых в мире. Что люди верят в чудеса, это прекрасно. Но странно ждать от палетки за три юаньки такого же эффекта, как от дорогого средства. Верят ведь, что будет как от «настоящей». Но качество есть качество. Официальный дистрибьютор несет ответственность, в отличие от «китайских» сайтов. В общем, вопрос в том, что ты хочешь получить: эффект или чтобы у тебя просто были палетки? Но есть, конечно, хорошая косметика азиатских брендов, ее делают те же фабрики, которые производят косметику крупным игрокам на рынке, это достойные современные производства.

ВАЖНО ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД ПОТРЕБНОСТИ ЗВЕЗДНЫХ КЛИЕНТОВ

- Когда вы работаете со звездами, они на ваш вкус полагаются, или вы делаете так, как они хотят?

- Я выступаю скорее разработчиком образа, советчиком по макияжу: у меня работает команда высококлассных специалистов, которых я сама учу. Конечно, я слушаю, что просят сделать, потому что известный человек знает свои рабочие ракурсы, знает, как макияж «живет» на его лице, в его мимике, потому что она часто меняется, когда артист берет микрофон. Поэтому важно подстраиваться под особенности и потребности клиента. Для кого-то важны именно так накрашенные глаза, для кого-то - губы. Но мы можем поиграть с цветом, текстурами, большим блеском. Важно, чтобы на сцене Альбина Джанабаева, Юлианна Караулова, Сати Казанова чувствовали себя собой, чувствовали себя уверенно. Потому что иначе певица не сможет полностью выложиться, будет все время что-то поправлять, ей будет казаться, что она не так выглядит. Она должна себя в зеркале узнавать, узнавать свой сценический образ.