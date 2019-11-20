Юные воронежцы собрали более 500 килограммов использованных батареек

Управление экологии администрации Воронежа на базе Воронежского госуниверситета инженерных технологий организовало экологический семинар «Практика реализации проектов, направленных на внедрение раздельного сбора отходов и переработки вторичных материальных ресурсов в городском округе город Воронеж».

- В семинаре приняли участие представители социально-ответственного бизнеса, которые рассказали студентам о внедрении раздельного сбора и переработке отходов, энергосбережении и стимулировании снижения потребления природных ресурсов, - рассказали в мэрии.

Кроме того, общественная организация «Центр экологической политики» провела акцию по сбору отработанных элементов питания, а также виниловых пластинок. В мероприятии приняли участие воспитанники детсада № 64, центра дополнительного образования «Созвездие», учащиеся гимназии № 7 им. Воронцова В.М., школы №85, студенты техникума строительных технологий, индустриального колледжа. Все собранные во время акции компактные элементы питания (более 500 кг) будут направлены на переработку.

Помимо этого, для воронежских школьников организовали экскурсии на предприятия по переработке макулатуры.

- Основная задача мероприятий - привлечь внимание к решению проблемы ограниченности природных ресурсов, снижению стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды, - подчеркнули в мэрии.