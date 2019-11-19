2019-11-19T18:01:56+03:00
Общество

Воронежских школьников приняли в Юнармию

Нагрудные знаки им вручил руководитель управы Ленинского района
Татьяна МИСТЮКОВА
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В школе № 40 Ленинского района состоялась торжественная линейка, посвященная принятию нового пополнения в юнармейский отряд «Следопыты с улицы Краснознаменной». В этом школе в апреле 2017 года был создан один из первых в Воронеже отрядов Юнармии. Сейчас в нем насчитывается 30 бойцов.

В этот день в стенах 40-й школы ребята перед лицом своих товарищей торжественно поклялись всегда быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству. Защищать слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества.

И еще, что немаловажно, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотами и достойными гражданами России.

В торжественной церемонии приняли участие почетные гости: руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников, председатель Совета ветеранов Ленинского района, ветеран Афганской войны, полковник в отставке Евгений Правдухин и руководитель института Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Александр Анищенко. Федеральная служба, которую представляет Александр Анищенко, с первых дней шефствует над юными патриотами, обеспечивает их обмундированием и тактическими учебными пособиями, а ее руководитель – генерал Владимир Селин выпускник 40-й школы.

Почетные гости вручили пополнению знаки отличия и пожелали быть достойными высокого звания юнармейца.

НАША СПРАВКА

Юнармия - всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2015 году в целях патриотического воспитания нового поколения российских граждан. Движение имеет четыре основных направления развития: духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое и спортивное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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