20 передовиков АПК получили от правительства Воронежской области автомобили

В понедельник, 18 ноября, в зале Expo Event Hall сити-парка «Град» состоялось празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Воронежской области. В нем приняли участие труженики села, главы районов и члены областного правительства.

Главные слова в этот день, по традиции, сказал губернатор. Александр Гусев поздравил аграриев с праздником и заявил, что наш АПК остается не только одним из самых эффективных и передовых в стране, но и год от года улучшает собственные показатели:

– Сейчас регион – на третьем месте по молоку, а по мясу входит в пятерку лучших в стране. Воронежское молоко, мясо, яблоки и многие другие продукты – это уже бренд региона. И у нас есть все основания считать, что это далеко не предел. Сегодня строятся новые крупные животноводческие комплексы, ведется целенаправленная работа по повышению урожайности культур, увеличивают свои мощности перерабатывающие предприятия, успешно развивается садоводство, расширяет охват земель современная мелиорация. Перед нами открыты перспективы роста таких направлений, как органическое земледелие, глубокая переработка, вполне по силам расширять экспортный рынок. Хочу заверить, что в судьбе аграрного сектора государство будет принимать самое действенное участие.

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Глава региона добавил, что Воронежская область является одним из лидеров по объему господдержки сельского хозяйства. В прошлом году наши аграрии получили в общей сложности 10,5 млрд рублей субсидий. Помимо роста объемов продукции АПК, в регионе большое внимание уделяется улучшению условий жизни сельских жителей.

За особые заслуги и достижения, многолетний добросовестный труд в сфере сельского хозяйства Александр Гусев вручил десяти представителям АПК региона государственные и областные награды. Еще двадцать передовиков производства получили из рук губернатора сертификаты на новые автомобили «Лада Гранта».

Поздравительную телеграмму сельхозтруженикам направил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.

«По итогам уходящего года Воронежская область закрепила позиции в пятерке регионов-лидеров по производству основных продуктов питания. Собрано свыше пяти миллионов тонн зерновых, 6,5 миллиона тонн свеклы, 1,2 миллиона тонн подсолнечника, 1,1 миллиона тонн кукурузы. Животноводы сохранили высокие темпы роста производства молока и мяса. Спасибо за ваш нелегкий, но очень нужный всем нам труд, за профессионализм, самоотдачу, преданность избранному делу!» – говорилось в телеграмме вице-премьера.

Завершилось чествование аграриев праздничным концертом.