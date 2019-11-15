2019-11-15T16:55:41+03:00
Общество

В следующем году в Воронеже установят «Стену памяти» из кортеновской стали

Монумент появится на ул. Театральной, 34
Татьяна МИСТЮКОВА
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К и.о. главы города Сергею Петрину в ходе приема граждан обратилась жительница Воронежа – инициатор благоустройства территории у памятного знака у дома №34 на улице Театральной. 13 июня 1942 года в разгар детского праздника фашисты скинули бомбу на Сад пионеров. По разным данным на ул. Театральной тогда погибли до 45 детей.

Сергей Петрин рассказал, что работы по созданию объекта и благоустройство территории, прилегающей к дому, запланированы на весну следующего года и будут проведены с привлечением федерального финансирования по нацпроекту «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).

- Управление главного архитектора города совместно с членом Союза архитекторов России, одним из авторов театра кукол Валентином Фроловым разработало концепцию благоустройства территории у памятного знака. Она предусматривает комплексный подход – мощение гранитной брусчаткой, укладка нового бордюрного камня, гранитного отсева и высадку зеленых насаждений (кустарников), - рассказали в мэрии.

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Также в концепцию входит установка «Стены памяти» из кортеновской стали (устойчива к атмосферной коррозии). Стена олицетворяет образ ранее существующего на этом месте сада, а также «Скамьи скорби».

– После разработки концепции были проведены работы по подготовке проектно-сметной документации, прошло рабочее совещание с участием представителей управы Центрального района, «Дирекции единого заказчика капитального строительства», где обсуждались вопросы конструктивного решения «Стены Памяти» и дополнительной художественной подсветки памятного комплекса. «Дирекция единого заказчика капитального строительства» подготовила предварительный локальный сметный расчет благоустройства территории. Сметная стоимость составила 4,7 миллионов рублей, – рассказал Сергей Петрин.

Работы по благоустройству будут проведены весной и летом следующего года.

– Я благодарю вас за проявленную инициативу, которую мы намерены реализовать в юбилейный год Великой Победы, – обратился к жительнице Воронежа первый вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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