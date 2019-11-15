2019-11-15T15:40:49+03:00
Общество

Воронежцы обратились к руководителям городского управления ЖКХ и управы за помощью

Большинство их вопросов было связано с жилищно-коммунальной сферой
Татьяна МИСТЮКОВА
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Руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха провел в администрации города прием граждан. Основные вопросы, с которыми к нему обратились воронежцы, касались включения двора в программу благоустройства, качества капитального ремонта дома и проч.

Так, жительницы домов по адресам: улица Путиловская, 17 и Комиссаржевской, 5 спросили, можно ли включить их дворы в программу «Формирование современной городской среды»? Дмитрий Соломаха рассказал им о процедуре сбора документов для участия в программе.

Также группа граждан с ул. Студенческой, 35 обратилась с вопросом о качестве проводимого капремонта дома. В данной ситуации Дмитрий Соломаха дал ряд разъяснений. Кроме того было принято решение провести по данному адресу выездное совещание с участием специалистов из УК, а также пригласить туда сотрудников Фонда капремонта.

Кроме того, провел прием граждан руководитель управы Советского района Олег Копытин. Он встретился с жителями Придонского. Вопросы, с которым они к нему обратились, касались жилищно-коммунальной сферы, перспективного благоустройства, формирования тарифа на вывоз и утилизацию мусора. Олег Копытин дал жителям необходимые разъяснения, а также поручил организовать комиссионные выезды и направить запросы в профильные организации.

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– Личное общение с гражданами на территории микрорайонов помогает лучше понимать задаваемые вопросы, а, значит, и решать их,– отметил глава управы.

В состав района входят шесть микрорайонов: Подклетное, Придонской, Малышево, Тенистый, Шилово и Первое Мая. Численность населения, проживающего в них, – порядка 69 тыс. человек, что составляет 33% от общей численности населения района.

Учитывая, что жители не всегда могут приехать на прием в центральную часть района, руководитель управы регулярно проводит выездные приемы граждан. Записаться на прием к Олегу Копытину можно по адресу: г. Воронеж, ул. Домостроителей, д.30, каб. №310, тел.: 263-07-11 и в территориальных отделах развития микрорайонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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