Эпидемиологи рассказали, чем болеют воронежцы в ожидании гриппа

Грипп пока обходит Воронеж стороной. Его эпидемиологи ждут, как обычно, ближе к новому году. Однако армия хлюпающих носами и кашляющих пополняется день ото дня. Чтобы понять это, достаточно проехать остановку в общественном транспорте или зайти в супермаркет.

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, за минувшую неделю к врачам обратились 5442 больных. Всем им поставили диагноз «острая респираторная вирусная инфекция». Эпидемиологи рассказали, какие возбудители становятся виновниками болезни.

Данные лабораторных исследований показывают, что наряду с гриппом похожие симптомы вызывают метапневмовирус, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. В чем их отличие и опасность?

- Наибольшую опасность для жизни по частоте осложнений представляет вирус гриппа, но стоит помнить, что для людей со сниженным иммунитетом, новорожденных детей, беременных женщин и пожилых людей опасность может представлять даже безобидная инфекция, - напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Метапневмовирус поражает верхние дыхательные пути у людей всех возрастов, но чаще всего встречается у детей, особенно в возрасте до пяти лет.

Респираторно-синцитиальный вирус также вызывает инфекции легких и дыхательных путей. Может инфицировать взрослых, но чаще – детей до двух лет.

Риновирус – самая частая причина насморка и боли в горле. Может осложняться ангиной, отитом и заболеваниями пазух носа. Также риновирусы могут вызывать пневмонию и бронхиолит.

Аденовирусная инфекция — группа острых вирусных заболеваний, поражающих слизистые оболочки дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани, в основном, у детей и подростков. Большинство детей, по словам врачей, переболеют, по крайней мере, одним типом аденовирусной инфекции к 10-летнему возрасту.

Однако вирусы – не единственные причины ОРВИ. Причиной болезни могут стать и бактерии.

В отличие от многообразия возбудителей болезни, средства профилактики едины.

- Неспецифическая профилактика заключается в соблюдении правил личной гигиены, а также в соблюдении принципов здорового образа жизни, - напомнили в управлении Роспотребнадзора в Воронежской области. – Постарайтесь не контактировать с больными людьми. Если болен кто-то из ваших родных, почаще проводите влажную уборку с дезинфицирующими средствами и проветривайте помещение. Почаще мойте руки, особенно после посещения общественных мест, поездок в общественном транспорте, перед приемом пищи. Если мыло и вода недоступны, можно использовать антибактериальные средства для рук - влажные салфетки или гель.

Для профилактики гриппа перед началом простудного сезона рекомендуется сделать прививку. При появлении симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия останьтесь дома и вызовите врача.