В Воронеже на концерте Scorpions девушка сорвалась с трибуны

- Мы уже собирались выходить, смотрю, девушка фотографируется выше нас, на перила облокотилась, и вниз упала, а там из-за людей не было видно, куда, - рассказывает одна из посетительниц концерта рок-группы Scorpions. Напомним, выступление немецких музыкантов было омрачено падением женщины с одной из верхних трибун.

Когда легендарная банда уже закончила выступление, кто-то из воронежцев поспешил забрать куртки из гардероба и поскорее отправиться домой, другие же хотели сфотографироваться на фоне богато украшенной сцены. Видимо, взволнованные музыкой горожане, порой забывали о собственной безопасности и безопасности окружающих.

Девушка сорвалась с верхнего яруса и приземлилась в проход. При этом она задела другую женщину, которая направлялась к выходу.

- Купила себе и маме билеты на концерт Scorpions, это одна из любимых ее групп. Я захотела сделать ей такой подарок. Но когда мы выходили с танцпола, на мою маму упала женщина с балкона. С матерью все уже хорошо... Но 20 сантиметров влево - травма была бы очень жестокая для матери. Секунда - она бы на меня упала, - делится участница концерта Ольга Сергеева.

Куда хуже пришлось самой сорвавшей девушке. По словам очевидцев, она потеряла сознание от удара. После к ней подбежал кто-то из охранников и вынес из толпы. При этом другие зрители начали кричать, чтобы кто-нибудь вызвал медиков.

- Я сначала подумала, что на нас что-то сверху бросают, а потом гляжу: она перед нами лежит, глаза открыты и как мертвая. И чуть подтрухивало ее что ли. Какая-то женщина в розовом начала всех отгонять, мол, проходите. Мы с мамой начали кричать, чтобы скорую помощь вызвали, пульс проверили, она была жива. Далее прибежал санитар. Что было потом, я не знаю. Через время мы вызвали скорую, ибо у мамы болела голова, но вроде все обошлось. Шишка большая, но никаких кровоизлияний врачи не обнаружили. – рассказала «КП-Воронеж» Ольга Сергеева.

Пока не ясно, как девушка могла сорваться с трибуны, ведь верхний ярус огорожен. Сейчас мы узнаем, в каком состоянии находится пострадавшая.

- Пыталась узнать, что случилось, все пишут, что она фотографировалась и как-то оперлась на перила и сама упала. Но это странно, перила вроде высокие были. Мы думали, что ее могли и скинуть, но этому подтверждений нет, - делятся участники концерта