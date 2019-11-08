Солист группы «Дайте танк!» в Воронеже: «Я насилую себя каждый день»

Группа «Дайте танк!» выступила в минувшее воскресенье в Воронеже. Артисты собрали полный клуб фанатов и устроили настоящий «бал для пожилой молодежи». Фанаты приходили на концерт в смокингах и карнавальных масках. Перед выступлением мы пообщались с солистом группы Дмитрием Мозжухиным и гитаристом Максимом Псевдонимом.

Коллективу «Дайте танк!» уже 12 лет, что позволяет вам не перегореть и продолжать заниматься музыкой?

Дмитрий:

- Я перегорел давным-давно, и насилую себя каждый день. Со мной такое очень часто случалось, особенно в начале пути. Мне казалось все круто, но недостаточно услышано. Я был молодой, мне было обидно. Но каждый раз восставал из пепла, как феникс. Каждый раз я просыпался с вдохновением, новой идеей, и писал музыку. Это работает как индийская магия.

Максим:

- Пока мы чувствуем такую магию друг от друга, мы живем. Наверное, избитая фраза, но между музыкантами существует некая ментальная связь. До тех пор пока тебя прет, у тебя все будет получаться.

На вашей странице «ВКонтакте» написано, что песни группы - это «Гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку». Что это значит?

Дмитрий:

- Фраза была написана в 2013 году и сопровождала выход альбома «Сохранить как». Это самый «гаражный» альбом по звуку, и он объясняет первую часть фразы. А что касается «скучающих по русскому языку» - то тут сыграл тот факт, что в 2013 году было очень модно петь на английском. Я же как автор слов не могу представить исполнение песен на любом другом языке кроме русского. Тогда мне казалось это очень важным для идентификации группы. И сейчас радуюсь тому, что люди все больше и больше поют на родном языке.

Песни для вашего последнего альбома были записаны на игрушечном синтезаторе. Как вам пришла такая идея?

Дмитрий:

- Я купил сразу два синтезатора, они лежали у меня не один год. В какой-то момент просто решил их использовать в записи песен. Но могу рассказать вам другой секрет. Недавно вспомнил, почему альбом «Радио огонь» так называется. Никто ни разу не спросил. Он называется из-за фильма «Еще» - это документалка про группу «АукцЫон». И там автор текстов рассуждает на тему лирики. Говорит, что когда у тебя появляется энергия, то ты можешь избавляться от смыслов, и у тебя самые простые слова такие, как «огонь», начинают звучать иначе. Так и родилось название альбома - «Радио огонь».

Почему ваш концерт называется «Осенний бал пожилой молодежи»?

Дмитрий:

- Потому что мы умеем стареть, не взрослея, как поется в песне «Аллея». Я думаю, что взросление, старение и созревание человека на телесном и духовном уровне - это разные вещи. Человек может быть очень юным, но очень зрелым. Или наоборот. Я всегда считал, что, будучи молодым, тоже немного старик. Поэтому придумал это название. Мы начали давать концерты под таким лозунгом, и нам очень приятно, когда люди приходят на выступления в масках и костюмах. Если вы соберетесь на осенний бал пожилой молодежи, то помните, что на него идут как на настоящий бал: платья и смокинг.

Что больше всего нравится на выступлениях?

Дмитрий:

- Я радуюсь, когда концерт заканчивается. С плеч падает гора ответственности, чувствуешь покой. Здорово, что это не один момент, а постоянно повторяющееся действие.

Многие говорят, что панк-рок сейчас не такой, как раньше. Что скажете на это?

Дмитрий:

- Пусть говорят, все нормально.

Максим:

- Это не только музыка, но и поведение, философия. Поэтому он не может быть «не таким». Он всегда есть и будет, просто меняется вместе со временем.

СПРАВКА «КП»:

Группа была основана в 2007 году. За 12 лет коллектив прошел большой путь: от импровизации в гараже до полных залов на концерте. Первое время музыканты читали книги под музыку, которая приходила им в голову прямо во время записи. За более чем 10-летнею историю группы состав не раз менялся. Сейчас в ней играет пять человек: солист, гитарист, басист, барабанщик и саксофонист. На данный момент группа выпустила 11 альбомов и видеоклипы, которые собрали сотни тысяч просмотров.