2019-11-08T14:10:42+03:00
Общество

За счет бюджета Воронежской области отремонтированы 14 многоквартирных домов-памятников

Ремонт таких объектов в 1,5–2 раза дороже, чем обычных многоэтажек
Татьяна МИСТЮКОВА
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г.Воронеж, Рабочий городок, 30 ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТАг.Воронеж, Рабочий городок, 30 ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТА
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В этом году бюджет Воронежской области впервые выделил 220 млн рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия. На эти средства удалось отремонтировать 14 домов. При этом их жители избежали дополнительных существенных расходов, связанных с оплатой реставрационных работ.

Названные объекты были включены в краткосрочный план капитального ремонта на 2017–2019 годы. Как поясняли в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, стоимость работ на домах – объектах культурного наследия в 1,5–2 раза выше стоимости модернизации обычных жилых зданий. Таким образом, без финансовой поддержки со стороны правительства области капитальный ремонт домов-памятников мог вообще не состояться или оказаться недостаточным.

г.Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 104 ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТА

г.Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 104 ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТА

– Это связано с особыми требованиями к проектированию реставрационных работ, которое в обязательном порядке должно включать комплексные историко-архитектурные, геодезические, инженерно-технологические и другие исследования. Федеральные сметные нормативы, применяемые при оценке строительно-монтажных работ на объектах, имеющих культурно-историческую ценность, также намного выше расценок, используемых при расчетах стоимости ремонтных работ в обычных многоквартирных домах, – рассказали в правительстве области.

Жилищный кодекс РФ устанавливает принцип возвратности средств, потраченных Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области на модернизацию многоэтажек, за счет последующих взносов жителей отремонтированных домов. Однако в случае с объектами культурного наследия эта схема требует дополнительного участия регионального бюджета.

г.Воронеж, ул.Дзержинского, 3 ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТА

г.Воронеж, ул.Дзержинского, 3 ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТА

– В одном из отремонтированных домов-памятников – доме № 30 по ул. Рабочий городок в Воронеже – проведен капитальный ремонт кровли, фасада, систем отопления, холодного водоснабжения, электроснабжения и канализации, усилены несущие и ненесущие конструкции на общую сумму 19,2 миллионов рублей. В то же время собственники 12 квартир этого дома в год платят за капремонт в общей сложности 58 тысяч рублей. Таким образом, если бы не было бюджетного финансирования, полное возмещение стоимости выполненных работ произошло бы не раньше, чем через 331 год, – отметили в региональном правительстве.

НАША СПРАВКА

На сегодняшний день в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области на 2014–2044 годы включены 104 многоэтажки, признанные объектами культурного наследия. Общая стоимость их капитального ремонта составит 2,7 млрд рублей. При действующем размере взноса на капремонт собственники помещений в этих домах за весь период реализации программы выплатят 290 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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