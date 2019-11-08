К управлению областью подключили экспертное сообщество

В течение этого года Александр Гусев не раз заявлял о том, что для повышения эффективности принимаемых решений чиновникам нужно учитывать мнение специалистов профильных сфер.

СОВЕТ ВКЛЮЧИЛИ В «НУЛЕВОЕ» ЧТЕНИЕ

Создание Экспертного совета при губернаторе Воронежской области - это первый подобный опыт в стране. В Совет вошли деятели образования, культуры, АПК, бизнесмены, общественные активисты.

На заседании в среду прозвучал ряд докладов с предложениями, как улучшить жизнь в регионе.

А перед этим Александр Гусев обрисовал, как он видит работу Экспертного совета. По мнению губернатора, предложения экспертов должны быть увязаны прежде всего с задачами Стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года.

- Мне хотелось бы, чтобы вы приняли участие в выработке решений в рамках Стратегии и оценке их последствий, - отметил глава региона.

Кроме того, правительство области разрабатывает огромное количество различных нормативных актов.

- Хотелось бы на еще «нулевом» чтении понять результативность этих актов и получить их оценку со стороны членов Экспертного совета, - заявил глава региона.

Губернатор также обратил внимание на участие экспертов в подготовке протоколов поручений:

- В идеале хотелось, чтобы вы могли видеть любой протокол поручений до его подписания, на этапе согласования, и могли бы его дополнить или изменить формулировки.

Роль Совета, как обозначил Александр Гусев, - донести до чиновников мнение профессионального сообщества, которого касается тот или иной нормативный акт:

- При этом вы не должны на нас обижаться, если не все ваши предложения мы примем, поскольку правительство области работает в условиях финансовых и нормативных ограничений. И я призываю исполнительные органы власти быть перед экспертами полностью открытыми.

Губернатор пообещал приглашать членов Экспертного совета на важные совещания в правительстве области.

На первом заседании члены Экспертного совета представили свои предложения по развитию региона.

РАЗВИТИЕ ГИБКИХ НАВЫКОВ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

Первым из экспертов выступила директор Молодежного института социальных программ Наталья Кириченкова. Она рассказала о необходимости развития у школьников так называемых гибких навыков, которые помогут им в дальнейшем строить карьеру и быть успешными. Речь идет о дисциплине, ответственности, умении работать в команде, проявлении лидерских качеств, критическом мышлении.

Народный артист РФ Сергей Карпов призвал больше внимания уделять популяризации творчества воронежских деятелей искусства и театральных коллективов.

Директор НИИ сельского хозяйства им. Докучаева Виктор Турусов подчеркнул необходимость создания в регионе научного центра по АПК, который будет работать на сохранность почв и выведение новых устойчивых сортов растений.

А завкафедрой экономики и экономической безопасности Воронежского филиала РЭУ им. Плеханова Ольга Хорошилова сказала, что региону необходим типовой проект индустриального парка для малого бизнеса. Это поможет сэкономить средства и время в процессе тиражирования подобного опыта.

НАША СПРАВКА

В Экспертный совет, созданный по поручению губернатора, входят 145 человек. Они являются специалистами в разных отраслях и пользуются авторитетом в профессиональном сообществе. Состав совета поделен на 26 экспертных групп, которые осуществляют свою деятельность при правительстве области. Заседания Совета проходят каждый месяц. Его члены в работе используют специальный портал. Из 106 предложенных экспертами инициатив многие уже нашли практическое применение.